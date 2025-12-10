Assine
Neutral blush: como fazer a make que ilumina o rosto com sutileza

Tons de pêssego e caramelo ajudam a criar um visual sofisticado, monocromático e com o brilho natural do sol na pele

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/12/2025 12:56 - atualizado em 12/12/2025 11:16

Maquiagem neutral blush aposta em tons neutros, terrosos e pêssego para criar um visual sofisticado, monocromático e sutil, como se o sol tivesse beijado o rosto sem esforço crédito: Reprodução

A maquiagem natural ganhou um toque de café com leite. A tendência do "neutral blush" troca o rosa tradicional por tons quentes e terrosos, como pêssego, areia e caramelo, para criar um visual sofisticado e sutil. O objetivo é imitar o brilho de um rosto levemente beijado pelo sol, de forma quase imperceptível.

O segredo está na harmonia. Blush, sombra e batom seguem a mesma paleta de cores, o que resulta em uma elegância natural. A aparência final é de uma pele descansada, com viço e frescor, sem que a maquiagem pareça evidente ou com contornos marcados. O foco é valorizar a beleza com discrição.

Para adotar o visual, Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede de salões de beleza Jacques Janine, ensina o passo a passo.

1. Prepare a pele para um efeito iluminado

O ponto de partida é uma pele com aparência leve e saudável. “Hidrate bem, use um primer luminoso e opte por uma base de cobertura natural, apenas para uniformizar”, ensina. Evite camadas espessas, pois o brilho deve vir da pele, não do produto. Um toque de bronzer nas laterais do rosto e no topo do nariz ajuda a criar aquele ar de pós-praia, sem pesar.

Um toque de bronzer nas laterais do rosto e no topo do nariz ajuda a construir o efeito de pele aquecida pelo sol, sem pesar no resultado final.

2. Escolha o blush no tom certo

Esse é um passo-chave para o look. Peles claras combinam com tons de pêssego e amêndoa. Já as médias e negras são valorizadas por nuances de caramelo, terracota e cobre. Produtos de textura cremosa são ideais, pois podem ser usados também nos lábios e nas pálpebras, garantindo o visual monocromático.

Levar em conta o subtom da pele também faz diferença. Tons quentes harmonizam com blushes de base quente, enquanto subtons frios pedem nuances mais neutras ou rosadas para um equilíbrio perfeito.

3. Esfume e leve a cor para os olhos

O ideal é que não seja possível ver onde o blush começa ou termina. Aplique o produto nas maçãs do rosto e suba em direção às têmporas, esfumando bem com um pincel fofo para uma transição suave.

Para reforçar o look monocromático, use o mesmo produto ou uma sombra do mesmo tom por toda a pálpebra, concentrando e esfumando a cor principalmente no côncavo para dar profundidade ao olhar.

4. Harmonize o batom com a maquiagem

O batom precisa conversar com o tom do blush para manter a coesão. Escolha cores como nude pêssego, marrom claro ou caramelo. Para um efeito mais natural, aplique o produto com leves batidinhas usando os dedos, criando um contorno suave.

Finalize com um gloss transparente ou um óleo labial para adicionar um brilho discreto e uma aparência de hidratação aos lábios.

5. Finalize com um brilho sutil

O toque final vem com um iluminador em pontos estratégicos, como o topo das maçãs do rosto, o canto interno dos olhos e o arco do cupido. Prefira os tons dourados ou champanhe, que aquecem a pele e complementam a paleta de cores neutras, em vez dos prateados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

