'Prep school pin': como fazer o penteado que viralizou nas redes sociais

Um novo penteado está fazendo sucesso nas redes sociais. O visual, que ganhou o nome de "Prep School Pin", foi resgatado dos looks escolares e consiste em usar uma presilha prendendo uma mecha lateral dos cabelos. A tendência já foi usada por celebridades como Lily-Rose Depp, Elle Fanning, Olivia Rodrigo e Lila Moss, consolidando-se como o penteado do momento.

Inspirado na nostalgia dos dias de foto escolar tradicionais dos high schools americanos, o estilo se destaca pela praticidade e elegância. Ele combina perfeitamente com a estética minimalista e de alfaiataria que está em alta, adicionando um toque de personalidade sem exigir grande esforço na produção.

Caracterizado por uma risca lateral bem marcada e um ou dois grampos ou presilhas, o penteado valoriza o rosto e destaca o olhar. Diferentemente de modas passadas que abusavam de vários acessórios, aqui a regra é a simplicidade. Um único acessório é suficiente para criar um visual sofisticado e moderno.

Além de rápido de se fazer, o "Prep School Pin" é uma ótima opção para os dias em que o tempo é curto. Ele funciona como uma solução chique para arrumar o cabelo em poucos minutos, seja para o trabalho ou para um evento casual.

Como aderir à tendência 'Prep School Pin'

O segredo para um resultado impecável está nos detalhes. O primeiro passo é criar uma risca lateral profunda e bem definida usando um pente. Ela pode ser posicionada um pouco mais para trás, e não diretamente sobre o centro da testa, para criar um visual clássico e alongar o rosto.

A escolha do acessório também faz a diferença. Um grampo de metal simples, dourado ou prateado, garante um ar sofisticado. Para um efeito minimalista, opte por uma presilha que combine com a cor do seu cabelo.

O penteado é versátil e se adapta a diferentes texturas. Cabelos lisos pedem apenas a risca e a presilha. Já nos fios ondulados ou cacheados, vale a pena alinhar levemente a mecha frontal com uma escova, sem perder o movimento natural do comprimento.

Para finalizar, posicione o acessório cerca de dois dedos atrás da têmpora. Essa localização mantém o cabelo fora do rosto de forma elegante e funcional. Para que o visual fique ainda melhor, é importante que os fios estejam bem cuidados. Um sérum leve nas pontas evita o frizz e garante brilho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.