Conheça o Transformative Teal, a cor de 2026 segundo a WGSN/Coloro

Tonalidade azul-esverdeada simboliza mudança, regeneração e consciência ecológica, e deve influenciar beleza, design, embalagens e interiores em 2026

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/12/2025 11:50

Transformative Teal é a cor eleita pela WGSN/Coloro como a que vai dominar 2026
Transformative Teal é a cor eleita pela WGSN/Coloro como a que vai dominar 2026 crédito: Reprodução WGSN

Depois que a Pantone anunciou o branco Cloud Dancer como a cor de 2026, as redes sociais pediram um toque mais colorido para o ano novo. Mas você sabia que, desde 2024, a WGSN e a Coloro projetaram o Transformative Teal, um azul-esverdeado profundo que traduz mudança, regeneração e responsabilidade ecológica, como o tom que vai dominar o ano que vem.

De acordo com a WGSN/Coloro, o tom olha diretamente para o movimento global de transformação. É uma cor que combina solidez (azul) com fluidez (verde aquático), refletindo a ligação com a natureza, os oceanos e uma mentalidade que prioriza o planeta.”O Transformative Teal é uma fusão fluida de azul e  verde aquático que reflete a diversidade da natureza e se baseia em uma mentalidade que prioriza a Terra. Ele representa mudança e redirecionamento e pode ajudar a incentivar a resiliência em face dos complexos desafios climáticos”, disse a WGSN em seu blog. 

A previsão não veio do nada: as buscas por tons turquesa cresceram 9% no último ano, segundo o Google Trends, mostrando que o consumidor já se inclina para essa paleta. 

Todos os anos, a WGSN e a Coloro combinam seus poderes para prever a Cor do Ano: o Digital Lavender (um tom de roxo) ficou com o título para 2023; Apricot Crush (laranja suave e quente, semelhante ao pêssego ou coral pálido) em 2024; e o Future Dusk (mescla azul profundo e roxo) em 2025. 

“Essas tonalidades causaram e causarão impacto nas passarelas, na beleza, nos interiores e nas embalagens. O próximo é o Transformative Teal, que traz uma sensação de frescor, calma e restauração”, define.

O Transformative Teal deve influenciar as tendências de beleza. Nas unhas, devem dominar tons cromados azul-petróleo e efeitos aquáticos. Na make, olhos marcantes, delineados gráficos e editorial vibes são esperados.

Além de peças de roupas e acessórios, a expectativa é atingir paredes e móveis no tom; embalagens sustentáveis e com foco eco-consciente e displays de varejo que apostam no impacto visual e na cor como gatilho de compra. E o impacto de fato existe: 98% dos consumidores afirmam que a cor influencia suas decisões de compra, segundo a WGSN — um dado que torna o Transformative Teal não apenas tendência estética, mas estratégia comercial.

O branco que divide opiniões

Descrito pela Pantone como um “branco etéreo”, Cloud Dancer surge como resposta ao excesso de estímulos e ao cansaço mental de um mundo hiperconectado. A proposta é clara: reduzir o ruído visual, abrir espaço para a respiração e restabelecer o foco.

Segundo o Pantone Color Institute, a cor incentiva relaxamento e concentração; funciona como cor estrutural, harmonizando com pastéis, neutros e saturados; e cria sensação de amplitude, serenidade e limpeza.

Leatrice Eiseman, diretora-executiva da Pantone, definiu o Cloud Dancer como uma “promessa de clareza”.  A empresa destaca que o tom representa a conexão com o equilíbrio entre tecnologia e humanidade.

Quando o assunto é beleza a expectativa é de unhas leitosas, bases translúcidas e nail art minimalista. Na make, os gurus de beleza destacam brilho suave, esfumados leves e pele etérea. A cor também deve dominar as vitrines de lojas.

