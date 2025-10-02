PPG anuncia Safari Secreto como a cor do ano de 2026

A PPG (NYSE: PPG) anunciou hoje Safari Secreto (PPG1110-4) como a Cor do Ano de 2026. Safari Secreto é um versátil verde-amarelado, que equilibra um conforto relaxante com uma pitada de energia e vitalidade, tornando-a apropriada para inúmeras aplicações. A cor faz parte do tema global de cores da PPG para 2026, intitulado Paralelos que inclui três paletas distintas: Autentico, Visionário e Expressivo.

Safari Secreto foi selecionada pela equipe global de especialistas em cores da PPG, após um trabalho de pesquisa contínua e cooperação entre diferentes regiões e setores. O processo anual de seleção de cores envolve a análise de tendências internacionais em arquitetura, design, comportamento do consumidor e inovação de materiais. O tom resultante é uma influência-chave no design de interiores, mas também se estende a aplicações em bens de consumo, revestimentos industriais, automotivos e diversas outras áreas.

“Safari Secreto é um tom versátil que se adapta bem a diferentes ambientes,” afirmou Michele Schaeffer, Gerente de Marketing da Tintas Renner, marca licenciada da PPG. “Ela transmite uma sensação de tranquilidade sob a luz natural e revela profundidade em ambientes sombreados ou com pouca luz, o que a torna uma opção versátil tanto para interiores de residências quanto para espaços comerciais.”

O tema Paralelos explora como as influências globais coletivas levam a respostas individuais diversas. Cada uma das três paletas oferece uma direção de design única:

Visionário: contrastes equilibrados e detalhes ousados ??que apoiam um design inovador.

Expressivo: tons vibrantes e combinações dinâmicas que celebram a criatividade e o estilo pessoal.

Secret Safari complementa as três paletas, oferecendo aos consumidores uma base adaptável para a sobreposição de cores e a narrativa espacial. Sua estética botânica o torna especialmente eficaz em ambientes internos que desejam estabelecer uma conexão com a natureza. Em ambientes de hospitalidade, a tonalidade cria uma atmosfera relaxante, enquanto em ambientes residenciais, evoca uma sensação ousada e contemporânea. A capacidade da cor de mudar conforme as variações de luz confere profundidade e interesse visual às paredes, armários e estofados.

Em aplicações de design industrial e design de produtos de consumo, Secret Safari é uma opção ousada, porém realista, que desperta emoções de tranquilidade, conexão com a natureza, sofisticação e equilíbrio. Sua conexão com a natureza proporciona percepções de durabilidade e frescor, tornando-a uma escolha forte para produtos que enfatizam a tranquilidade e a elegância discreta.

A expertise em cores da PPG vai além da seleção de tendências. Com tecnologia avançada de pigmentação e uma ampla variedade de serviços, a empresa possibilita que os clientes obtenham correspondências cromáticas precisas e resultados consistentes em todas as aplicações. Seja como tinta de parede, acabamento para móveis ou detalhes decorativos, uma ampla gama de produtos da PPG pode ser formulada no Secret Safari para satisfazer qualquer demanda de design e desempenho.

Para explorar Safari Secreto e todas as tendências de cores de 2026, visite ppg.com/color. Os consumidores podem encontrar a cor Safari Secreto em lojas de tintas ou distribuidores parceiros da Tintas Renner. Para mais informações, visite www.tintasrenner-deco.com.br.

Na PPG (NYSE: PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e entregar as tintas, revestimentos e materiais especiais nos quais nossos clientes confiam há mais de 140 anos. Com dedicação e criatividade, solucionamos os maiores desafios de nossos clientes, cooperando estritamente por encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 70 países, bem como registramos vendas líquidas de US$ 15,8 bilhões em 2024. Atendemos clientes nos setores de construção, produtos de consumo, mercados industriais e de transporte e mercados de reposição. Para saber mais, acesse www.ppg.com.

