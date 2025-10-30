Boteco é principal inspiração para as cores de 2026, segundo a Suvinil
Marca elegeu tons que casam perfeitamente com um lugar que tem a alma do brasileiro
A Suvinil elegeu as cores do ano para 2026 de olho em um dos cenários mais emblemáticos do Brasil: o boteco. As tonalidades Tempestade e Cipó da Amazônia foram as escolhidas para traduzir o ano que vem. O estudo de cores gerou a linha Co(r)existir, com tintas inspiradas nos encontros, pluralidade e afeto presentes no dia a dia.
As duas cores, um rosa acinzentado e um verde amarelado se complementam. Juntas, “representam o equilíbrio entre a expressão individual e a força do coletivo, marcando uma nova fase no estudo de tendências da empresa, que agora foca na coexistência de diferentes perspectivas”, de acordo com a empresa.
A escolha do boteco reforça a ideia de que a cor é uma forma de cultura e diálogo. O ambiente, conhecido por ser um espaço de encontros espontâneos, simboliza a brasilidade autêntica, que nasce das trocas cotidianas, da simplicidade e do afeto.
A proposta da marca leva em conta que o boteco, mais do que um local físico, é um território onde diferentes histórias se cruzam e o imperfeito ganha beleza.
Cores que equilibram o íntimo e o coletivo
A cor Tempestade é um rosa acinzentado intenso e versátil. Ela simboliza a liberdade de sentir e se expressar com autenticidade, representando a força emocional e o autoacolhimento. É uma aposta em um tom que transita entre a vulnerabilidade e a potência individual.
Em contraste, Cipó da Amazônia é um verde amarelado vibrante e adaptável. Sua proposta é conectar o orgânico ao tecnológico, evocando renovação, leveza e a abertura para novas ideias. A tonalidade representa o coletivo e a capacidade de se reinventar em conjunto.
O conceito Co(r)existir sucede o antigo estudo "Suvinil Revela" e é resultado de um processo 100% brasileiro. A pesquisa investiga comportamentos e como as cores refletem as dinâmicas sociais, a busca por significado e a necessidade de conexões mais genuínas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.