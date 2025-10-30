Boteco é principal inspiração para as cores de 2026, segundo a Suvinil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Suvinil elegeu as cores do ano para 2026 de olho em um dos cenários mais emblemáticos do Brasil: o boteco. As tonalidades Tempestade e Cipó da Amazônia foram as escolhidas para traduzir o ano que vem. O estudo de cores gerou a linha Co(r)existir, com tintas inspiradas nos encontros, pluralidade e afeto presentes no dia a dia.

As duas cores, um rosa acinzentado e um verde amarelado se complementam. Juntas, “representam o equilíbrio entre a expressão individual e a força do coletivo, marcando uma nova fase no estudo de tendências da empresa, que agora foca na coexistência de diferentes perspectivas”, de acordo com a empresa.

A escolha do boteco reforça a ideia de que a cor é uma forma de cultura e diálogo. O ambiente, conhecido por ser um espaço de encontros espontâneos, simboliza a brasilidade autêntica, que nasce das trocas cotidianas, da simplicidade e do afeto.

A proposta da marca leva em conta que o boteco, mais do que um local físico, é um território onde diferentes histórias se cruzam e o imperfeito ganha beleza.

Cores que equilibram o íntimo e o coletivo

A cor Tempestade é um rosa acinzentado intenso e versátil. Ela simboliza a liberdade de sentir e se expressar com autenticidade, representando a força emocional e o autoacolhimento. É uma aposta em um tom que transita entre a vulnerabilidade e a potência individual.

Em contraste, Cipó da Amazônia é um verde amarelado vibrante e adaptável. Sua proposta é conectar o orgânico ao tecnológico, evocando renovação, leveza e a abertura para novas ideias. A tonalidade representa o coletivo e a capacidade de se reinventar em conjunto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O conceito Co(r)existir sucede o antigo estudo "Suvinil Revela" e é resultado de um processo 100% brasileiro. A pesquisa investiga comportamentos e como as cores refletem as dinâmicas sociais, a busca por significado e a necessidade de conexões mais genuínas.

Pedro Pascal, irmão da atriz trans Lux Pascal, se tornou um dos rostos mais simbólicos dessa mobilização. Ele usou a camiseta tanto em sua festa de aniversário quanto na première de Thunderbolts, em Londres AFP Pedro Pascal, irmÃ£o da atriz trans Lux Pascal, se tornou um dos rostos mais simbÃ³licos dessa mobilizaÃ§Ã£o. Ele usou a camiseta tanto em sua festa de aniversÃ¡rio quanto na premiÃšre de Thunderbolts, em Londres ReproduÃ§Ã£o / redes sociais Tilda Swinton apareceu com a camiseta nas redes sociais Reprodução / redes sociais Conner Ives, o estilista que criou a camiseta Reprodução / redes sociais Cantora Tate McRae mostrou sua camiseta em uma selfie ReproduÃ§Ã£o / redes sociais Cantora e atriz Addison Rae publicou foto com camiseta da moda ReproduÃ§Ã£o / redes sociais Estilista Haider Ackermann veste a camiseta "protect the dolls", ao lado da atriz Tilda Swinton Reprodução / redes sociais Troye Sivan subiu ao palco do Coachella com a blusa, durante o show de Charli XCX. Reprodução / Coachella Voltar Próximo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.