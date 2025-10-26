Por dentro do Minas Trend

Wagner Penna

Retornos, ausências e novidades marcaram a 34ª edição do Minas Trend, realizada entre os dias 21 e 23 deste mês, na área de estacionamento do BH Shopping. O evento investiu em trazer de volta grandes marcas, e deu atenção especial ao vestuário feminino, que esteve “distante” da feira por bastante tempo.



Três marcas são destacadas por Alba Lima Pereira, chefe de gabinete da presidência da Fiemg, pelo retorno ao salão de negócios do Minas Trend: Arte Sacra, Plural e Rosa Dahlia. “Me sinto feliz pela confiança que tiveram na proposta de volta. Essa credibilidade do evento nos deixa feliz”.



Outra novidade ressaltada por Alba e por toda organização do evento é a criação de um corredor exclusivo da pronta-entrega no salão, além do tradicional modelo de pedidos para a próxima temporada. As 27 marcas venderam peças da coleção atual diretamente no evento para os lojistas. Alguns destaques são: Nxt Lvl; Regina Salomão; Fleche D’Or; Arte Sacra; Rosa Dahlia e Rogério Costa.

Vale destacar que, na primeira edição de 2023, o Minas Trend Now foi lançado justamente com a proposta de ser um show room de pronta-entrega. O corredor da pronta-entrega “ressuscita” essa proposta, que já não acontecia há três edições, com mais ênfase e peso.

Cláudia Rabelo Leandro couri/em/d.a press



Pérolas

As pérolas são a grande inspiração da coleção de verão 2026 da Arte Sacra, marca de 35 anos de mercado que retorna ao salão de negócios do Minas Trend após dois anos de ausência. As peças apostam em estampas florais e em tons vibrantes, como o rosa pink e um verde quase limão. Vale ressaltar que a Arte Sacra marcou presença no corredor de pronta-entrega do Minas Trend, mas continua recebendo lojistas em seu espaço próprio para pedidos da próxima estação.



Drops

A coleção casual de verão da Fleche D’Or é uma junção de cinco drops, e os lojistas que passaram pelo Minas Trend puderam ver peças de drops sortidos, especialmente dos últimos lançamentos (do 3º ao 5º drop).



Os bordados estão presentes em quase todas as peças que, por mais que sejam básicas, não deixam de ter um toque de charme, nem que ele seja os botões. Looks com conchas bordadas, paetês holográficos, em crochê, linho e outros tecidos esvoaçantes e leves se destacam. Em relação aos tons, é impossível ignorar a força do amarelo manteiga nas araras do estande da marca, além de marrons, preto, branco e off-white.



Evolução de tecidos

Uma das presenças mais celebradas na feira foi da Plural. A marca apresentou araras com peças que passam das malhas confortáveis (que são parte de sua essência) até tecidos mais estruturados, volumosos e futuristas. “Minas Trend é nossa casa, foi o lugar que nos fez crescer e ter um crescimento nacional”, explica Thiago Fróes, estilista da Plural.



Gláucia Fróes, uma das fundadoras da marca e mãe do estilista, explica que muitas inspirações vieram de uma viagem que seu filho fez a Hong Kong. “Eu ficava reparando muito a roupa das pessoas na rua. Tem uma questão das cores e estampas, fiz uma inspirada nos andaimes de bambu dessa cidade supertecnológica. Tem uma mistura de modernidade com o antigo lá, e isso me influenciou a mergulhar na cultura de Hong Kong”, destaca Thiago.



Linho, malha, tecidos em poliamida, tule com veludo e uma fina tela (inclusive usada com muita elegância em uma calça aladim), foram tecidos que elevaram esta coleção, e trouxeram uma verdadeira linha evolutiva de estilos, perfis e propostas (passando das peças mais básicas e com tecidos mais leves para as mais ousadas e com tecidos mais estruturados).



“Continuamos com o nosso estilo, mas estamos abrindo nosso leque de produtos para englobar mais mulheres, sem ficarmos nichados apenas como uma marca de malha”, ressalta o estilista da Plural.



Florido

O Verão de Rogério Costa investiu em camisas de algodão, lisas e listradas, ou mesmo bordadas. Peças em tecidos leves, com muitos detalhes de flores vermelhas e bordados artesanais foram lançados em forma de um drop no primeiro dia do Minas Trend.



Rochoso

As rochas foram as inspirações da nova coleção da Regina Salomão, intitulada Rocca. Não por acaso, tons amarronzados e terrosos predominam na cartela de cores das peças. Linho, telas, brilho suave, paetês coloridos e foscos e estampa de poá também marcaram a identidade dessa coleção sóbria, mas leve e com tons pontuais de cor.



Sexy e elegante

Roupas modernas, alfaiataria com toques de extravagância (seja por estampas ou aplicações metálicas em dourado) são parte da coleção de verão da Nxt Lvl. Vestidos mais brilhantes em modelos justos e decotados e drapeados também foram destaques nas peças da coleção da marca, que já tem como essência um estilo sexy e moderno.Tecidos leves e com transparência também figuram o lançamento.

O poá em preto e branco, que aparece com força neste verão, também foi usado pela marca “irmã” da Iorane.



Masculino

Quem passou pelo 34º Minas Trend também deve ter notado a ausência dos estandes de vestuário masculino, que tiveram sua estreia na última edição, realizada em abril deste ano. “A gente sentiu que o masculino teve poucas marcas na ocasião, pretendemos voltar com esse setor, mas queremos planejar muito bem para que não haja decepção por parte dos expositores e lojistas”, explica Alba Lima Pereira.

precoce FIEMG/Divulgação

Moda infantil com sustentabilidade

O salão Minas Trend Kids confirmou-se como um dos grandes destaques da feira Minas Trend, consolidando o espaço da moda infantil, baby e teen dentro do evento, reunindo 47 marcas expositoras. Com mais da metade das grifes tendo origem mineira, confirmou o crescimento e importância desse setor produtivo fashion do estado.



Os desfiles reforçaram as trends vistas nos estandes, revelando uma estética leve e colorida, marcada por tons pastel, brilho delicado e detalhes como laços e babados. As coleções abrangeram do casual ao festivo, incluindo vestidos, saias, conjuntos esportivos e acessórios, sempre com foco em conforto e funcionalidade. A sustentabilidade também ganhou espaço, com marcas investindo em tecidos tecnológicos e materiais de menor impacto ambiental.



Uma das marcas a apostar nessa vibe, é a Tribo da Preservação – que manteve sua proposta existencial buscando o apoio do Instituto Espinhaço para elaborar o tema “Guardiões da Mata – Futuros Protetores do Planeta”. Na passarela, as crianças carregaram mudas cultivadas nos Centros de Produção Florestal Sustentável do IE, como forma de conscientização sobre a necessidade de recuperação das matas degradadas através do plantio de espécies nativas.



A tendência das grandes marcas de moda de buscar a memória de sua trajetória para montar a coleção invernal, foi seguida pela Precoce, que está completando 40 anos de atividades. Com muito colorido, florais e bichos estilizados a grife infantojuvenil revisitou as principais temática de sua vitoriosa história.

Outro ponto marcante foi a presença de marcas autorais, que vêm trazendo um olhar criativo e contemporâneo para o universo infantil. Quase sempre, abordam o propósito e o consumo consciente, temas cada vez mais presentes também na moda para crianças e adolescentes.



Em termos de negócios, o kids e teen contribuiu de forma expressiva para o sucesso do evento. A observação é de Taciana Teodoro, que coordena o setor na feira há anos, e assiste a uma evolução consistente no interesse do mercado pela feira e pelo considerável volume de negócios gerados’. Também destaca o potencial de fidelização que o segmento oferece.



Em um resumo, pode-se dizer que a participação da moda infantil e juvenil no Minas Trend transformou-se em uma plataforma sólida de negócios e criatividade.

*Estagiária sob supervisão da jornalista

Isabela teixeira da costa