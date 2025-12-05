Cloud Dancer é a cor de 2026: veja como combinar o tom na decoração

A Pantone, autoridade mundial em cores, definiu o tom que guiará as tendências de design e moda em 2026: o Cloud Dancer. Pela primeira vez na história, um tom de branco foi escolhido como Cor do Ano, refletindo um desejo coletivo por calma e simplicidade em um mundo cada vez mais complexo. Mais do que um simples branco, a tonalidade etérea e luminosa carrega uma suavidade que a torna versátil para diferentes estilos e ambientes.

Diferente dos brancos puros, o Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) se destaca por seu equilíbrio, sendo um branco neutro com uma proporção igual de subtons quentes e frios. Essa característica única confere uma sensação de aconchego e tranquilidade, tornando-o ideal para criar espaços que servem como refúgio. Sua leveza também ajuda a ampliar visualmente os ambientes e a potencializar a iluminação natural, sendo uma escolha estratégica para apartamentos e casas com metragens reduzidas.

A versatilidade é o principal trunfo desta cor. Ela pode ser usada como protagonista em uma decoração minimalista ou servir de base neutra para composições mais ousadas e coloridas. A neutralidade do Cloud Dancer permite que ele transite facilmente entre diferentes propostas, desde um estilo escandinavo, com foco em linhas simples e materiais naturais, até um visual clássico e elegante.

Como usar o Cloud Dancer na decoração

Integrar a cor do ano de 2026 nos ambientes é uma tarefa simples, graças à sua capacidade de harmonizar com outras paletas. Para um visual sofisticado, a combinação com diferentes texturas é fundamental. Pense em paredes pintadas de Cloud Dancer com cortinas de linho, tapetes felpudos e móveis de madeira clara.

Uma paleta monocromática, explorando diversas nuances de branco e off-white, cria um efeito elegante e atemporal. Para quem prefere um contraste sutil, a combinação com tons terrosos, como bege, areia e terracota, traz um calor extra ao ambiente. Já para um toque de modernidade, o Cloud Dancer serve como tela de fundo perfeita para cores vibrantes, como verde esmeralda, azul-marinho ou até mesmo um amarelo mostarda.

Os acabamentos metálicos também se destacam ao lado da cor. Detalhes em dourado, cobre ou preto fosco em luminárias, puxadores e objetos decorativos ganham vida e adicionam um ponto de interesse visual. A combinação com plantas e fibras naturais, como palha e vime, reforça a sensação de conexão com a natureza, trazendo frescor e leveza para dentro de casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.