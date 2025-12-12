Assine
OUSADIA E COR

Quem é Zara Larsson e por que ela está transformando o mundo da maquiagem

Zara Larsson une pop e maquiagem Y2K em looks vibrantes que viralizam a cada show, transformando sua turnê em referência global de criatividade e beleza

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/12/2025 12:56

Maquiagens de Zara Larsson unem cor, glitter e pedraria
Maquiagens de Zara Larsson unem cor, glitter e pedraria crédito: Reprodução / Instagram

A sueca Zara Larsson é um dos maiores nomes da música pop em 2025. Há pouco mais de um mês. Ela lançou o quarto álbum, “Midnight sun”, e está em turnê com shows na Europa e nos Estados Unidos. Conhecida mundialmente com hits como “Lush life” e “Symphony”, Zara Larsson não está apenas promovendo um disco: ela está reconstruindo toda uma estética, reacendendo tendências e, principalmente, ditando novos rumos na maquiagem pop.

Nascida em 1997, em Estocolmo, Zara ganhou notoriedade aos 10 anos, quando venceu o Talang Sverige, versão sueca do Got Talent. O primeiro grande sucesso global veio em 2015 com "Lush Life", hit que alcançou topos das paradas em toda a Europa. Depois, vieram colaborações explosivas, como "Symphony" com Clean Bandit, que dominou rádios no mundo inteiro; e "Never Forget You" com MNEK, viral eterno das redes; além de parcerias com nomes David Guetta, Ty Dolla $ign e Sabrina Carpenter.

Além dos hits, Zara construiu uma imagem pública marcada por posicionamentos fortes, principalmente sobre feminismo e direitos reprodutivos — posicionamentos que, inclusive, influenciam sua estética colorida, ousada e cheia de atitude.

Música, moda e maquiagem

Em 2025, Zara dá mais um salto criativo com o álbum Midnight Sun, um projeto que mistura estética solar, nostalgia dos anos 2000 e as batidas dançantes que sempre foram sua marca. Ao longo de mais de 40 shows previstos até abril de 2026, Zara vem mostrando que não está apenas entregando grandes performances: ela está redefinindo o papel da maquiagem em turnês pop, elevando-a à categoria de narrativa artística.

E é aqui que entra a grande parceira dessa reinvenção: Sophia Sinot, maquiadora britânica celebrada por editoriais futuristas e looks maximalistas. Inspirada na estética dos anos 2000, os visuais são extravagantes, com cores vibrantes, glitter e pedraria.

Com isso, tentar reproduzir as maquiagens usadas por Larsson se tornou uma trend nas redes sociais. 

@vivi Quem mais tá obcecado pela diva? #zaralarsson Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress

Como copiar o look da Zara Larsson

  • Sombras vibrantes: rosa choque, lilás holográfico, verde-limão, azul bebê;
  • Pedrarias em locais não óbvios: cantos internos, nariz, têmporas;
  • Iluminador branco: bem destacado no nariz e maçãs do rosto;
  • Gloss holográfico: sempre presente;
  • Delineado líquido de longa duração: preto ou colorido;
  • Spray de glitter: para rosto e cabelo.
@mariamachadowm Make de diva pop? TEMOS   By @sophiasinot @zaralarsson Produtos usados:  Sombra líquida- Bt velvet/ off white @linhabrunatavares  Paleta de sombras- norvina pro. vol. 6 @norvinacosmetics  Delineado líquido- @maybellinenybrasil  Base- Serum, cor: N520 NQ @avonbrasil  Corretivo- prisme libre, cor : N405 @givenchybeauty  Pó solto- skinpowder, cor: Deep @linhabrunatavares  Blushs: Glow play Mac, cor: big diva energy patrick ta, cor: shes giving  @patrickta  Mac extra dimension, cor Room to bloom Bronzer, cor: Thick mint 09 @fentybeauty  E aí, divas, APRO? #makeuptutorial #makepelenegra #zaralarsson #zaralarssonmakeup #maquiagem som original - Maria Machado

