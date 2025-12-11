Consumo de beleza feminino: o que bombou em 2025 e será hit em 2026

O comportamento de consumo de beleza feminino passou por uma transformação em 2025, impulsionado pela busca por praticidade e pela forte influência do skincare coreano. As mulheres priorizaram produtos multifuncionais, que unem maquiagem e tratamento, e rotinas de autocuidado focadas na saúde da pele.

Essa mudança de hábito redefiniu as listas de mais vendidos e já aponta as principais direções que devem guiar as marcas e as prateleiras em 2026. A preferência agora é por itens que entregam resultados visíveis sem exigir rotinas complexas, consolidando a ideia de que menos produtos, mas com maior eficácia, é o novo padrão.

O que dominou as compras em 2025

O ano foi marcado pela popularização da maquiagem com benefícios de tratamento. Bases com protetor solar e ativos hidratantes, blushes cremosos com vitaminas e batons com propriedades reparadoras estiveram entre os itens mais procurados. A ideia de que a maquiagem pode complementar o cuidado com a pele ganhou força.

A rotina de skincare também foi simplificada, mas com inspiração nas tendências da Coreia do Sul. Produtos como séruns de niacinamida, essências hidratantes e máscaras faciais de uso rápido se tornaram essenciais. O foco saiu da cobertura pesada para a conquista de uma pele com viço e aparência saudável.

Outro fator determinante foi a sustentabilidade. A consumidora se mostrou mais atenta às fórmulas e à origem dos ingredientes. Marcas com apelo "clean beauty", que utilizam componentes naturais e embalagens recicláveis, registraram um crescimento significativo no interesse do público.

Tendências que vão guiar o mercado em 2026

Para o próximo ano, a expectativa é que a busca por produtos híbridos se intensifique ainda mais. A otimização do tempo continuará sendo um fator decisivo, o que deve impulsionar o lançamento de itens que combinam várias etapas do cuidado em uma só aplicação.

Além disso, a personalização ganhará mais espaço. A tecnologia permitirá que as consumidoras encontrem ou até criem fórmulas específicas para suas necessidades, seja por meio de diagnósticos online ou de dispositivos que analisam a pele. Veja o que deve se destacar:

Minimalismo eficaz: Rotinas com poucos passos, mas com produtos de alta performance e ingredientes concentrados.

Beleza regenerativa: Foco em ingredientes que ajudam a restaurar a barreira de proteção da pele e a saúde do microbioma.

Texturas sensoriais: A experiência de uso se tornará tão importante quanto o resultado, com fórmulas leves e agradáveis ao toque.

Expansão do K-beauty: Novas categorias de produtos coreanos, como protetores solares em bastão e ampolas de tratamento, devem chegar com força.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.