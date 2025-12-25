Boti.Sun Cores: testamos o novo protetor solar com cor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A proteção solar facial representa 55% do mercado total de proteção no Brasil, sendo que 44% dessa fatia corresponde aos produtos com cor. O movimento reflete a busca por soluções multifuncionais que aliam cuidado e maquiagem. Além disso, 47% dos brasileiros relatam dificuldade em encontrar a cor ideal para o tom da pele. Diante disso, O Boticário lançou o Boti.Sun Cores FPS 70.

Disponível em oito cores, o filtro oferece proteção diária contra raios UVB, UVA e luz azul, com textura fluida, cobertura leve e efeito uniformizador da pele. O Boti.Sun já contava com uma versão sem cor do protetor, com o mesmo FPS.

O Estado de Minas recebeu e testou as duas versões. Confira tudo a seguir.

Proteção e tratamento

O Boti.Sun tem uma tecnologia chamada Sonnenstrahl, que combina filtros solares potentes e estáveis (como Tinosorb S e Etilexil Triazona) e biopeptídeos. A análise química revela um produto robusto: a presença de niacinamida e carnosina garante uma ação antioxidante e antiglicante, protegendo o colágeno da pele.

Já a combinação de moringa e pantenol garante a hidratação da pele, formando uma barreira antipoluição.

O grande diferencial da versão com cor é a inclusão de óxidos de ferro. Diferentemente da versão sem cor, esses pigmentos funcionam como uma barreira física adicional, essencial para quem busca proteção contra a luz azul (emitida por telas e lâmpadas) e o controle de manchas, como o melasma.

Já a versão sem cor pode ser uma alternativa para peles retintas (pois não deixa o resíduo esbranquiçado), para homens com barba (não acumula nos fios) e para a prática de esportes, já que não escorre cor com o suor.

Na prática

Ao abrir a embalagem em bisnaga, a primeira percepção é a textura. O Boti.Sun é ultraleve e bem líquido, espalhando com uma facilidade superior aos protetores de alta proteção convencionais. O cheiro é suave, remetendo ao aroma clássico de proteção solar, mas sem ser invasivo.

Na aplicação, o produto seca mais rápido que a média dos protetores, embora demore um pouco mais que uma base de maquiagem. O resultado é um "glow" luminoso: a pele ganha um viço saudável sem apresentar aspecto oleoso.

Protetor solar sem cor é opção para quem pratica esportes ou prefere usar a própria base de maquiagem por cima Boticário

O protetor passou no teste do suor. Ele não derrete e não escorre, mantendo a sensação de pele limpa ao longo do dia.

Já sobre a versão com cor, é preciso fazer uma ressalva: o produto muda de cor depois que seca. Não é oxidação, mas o pigmento "assentando". Vale testar e esperar dois minutos para ver a cor real. Isso é importante porque, mesmo tendo baixa cobertura, ela pode alterar o look, precisando de um corretivo ou base para fazer ajustar o tom.

E é aqui que começa o problema: o protetor tende a "abrir buracos" se você tentar aplicar camadas de maquiagem por cima. Ele funciona melhor como um uniformizador leve para o dia a dia do que como um primer de maquiagem.

Vale a pena?

O Boti.Sun FPS 70 é mais que um protetor solar, mas também é um item de skincare. A versão com cor é uma boa opção para quem tem melasma, manchas ou passa muito tempo na frente do computador e quer uma cobertura leve e natural. Já a versão sem cor é para as pessoas que buscam proteção invisível, praticam esportes ou preferem usar a própria base de maquiagem por cima.

As duas versões custam R$ 77,90, cada. O preço é semelhante ao de marcas referência no mercado, como La Roche Posay, que está disponível em sete cores, e Isdin, com três cores.