Vers Beauty: marca baiana traz makes adaptadas ao clima tropical

Empresa chegou ao mercado em dezembro de 2025 com três produtos: base, pó solto e gloss

Maria Dulce Miranda
16/01/2026 19:29

Fundada na Bahia, Vers Beauty quer atender às necessidades das mulheres nordestinas
Fundada na Bahia, Vers Beauty quer atender às necessidades das mulheres nordestinas

O mercado de beleza brasileiro acaba de ganhar mais uma marca: a Vers Beauty, criada pela empresária baiana Gilmara Verçosa. Com duas décadas de expertise, a marca quer curar duas dores: a escassez de tons de pele específicos para o público do Nordeste e uma maquiagem que não resiste ao clima tropical. 

Com mais de 70% de mulheres na equipe, a Vers Beauty chegou ao mercado em dezembro de 2025 com três produtos: base líquida, pós solto e glosses. O Estado de Minas recebeu e testou os produtos e conta tudo a seguir. 

Base Essencial

A estrela da linha é base Essencial. Unindo preço e tecnologia de ativos, o produto tem embalagem de bisnaga – é uma opção barata e que permite o aproveitamento total do produto – e está disponível em 14 tons, e uma cartela de cores que utiliza pigmentos de neutralização (como o Verde Cromo e o Azul Ultramarino), focada no ajuste de subtons para a diversidade da pele brasileira.

Outro ponto positivo é a fórmula, que tem Niacinamida e Óleo de Rosa Mosqueta, ativos que auxiliam na uniformização do tom e redução de manchas ao longo do uso. Além disso, contém Hialuronato de Sódio, uma forma de Ácido Hialurônico que retém a umidade, garantindo que a base não "craquele" ao longo do dia.

Com textura bem líquida, a aplicação é otimizada com o uso de pincel, podendo ser finalizada com esponja para um acabamento mais homogêneo. A cobertura é leve a média e construível, que uniformiza sem apagar a identidade da pele, já que sardas e pintas permanecem visíveis.  

O acabamento é um semi-matte acetinado com boa resistência à água e ao suor. Isso é possível graças ao Amido de Cálcio, que controla a oleosidade, mas não craquela devido aos umectantes da fórmula. 

Como ela tem Estearato de Magnésio e Silicones, ela tem uma aderência muito forte. Para evitar que ela obstrua seus poros com o uso diário, recomendo fortemente o uso de um óleo de limpeza (Cleansing Oil) para removê-la à noite. Apenas sabonete comum pode não retirar todos os resíduos dessa fórmula de longa duração.

Vale a pena? 

Por R$ 39,90, a Base Essencial tem um ótimo custo- benefício e é indicada para peles mistas e oleosas. Já as peles secas podem aproveitar a fórmula, desde que hidratem bem antes. 

No mercado, existem algumas fórmulas de base semelhantes. A Base Líquida da Nina Make Up, também com Niacinamida e Rosa Mosqueta, está disponível em 15 cores e custa R$ 42,90.

A Base Antioxidante da Mia Make também tem Rosa Mosqueta e Ácido Hialurônico na fórmula, mas o acabamento é matte. Ela está disponível em nove cores e custa cerca de R$ 20.

Pó Solto

O pó facial segue o caminho da simplicidade extrema. Disponível em três cores (Fair - para peles claras-, Light - tons médios-, e Tan - para pele negra ou bronzeada), ele foca estritamente na selagem.

A fórmula contém Talco, Amido de Alumínio e Sílica, o que torna o pó uma espécie de "feijão com arroz" da cosmetologia. A Sílica entrega o desejado efeito soft focus (disfarce de poros), mas exige cautela com o flash devido ao potencial de reflexão da luz.

Por ser minimalista e livre de ativos hidratantes, o pó pode pesar em peles maduras ou secas. No entanto, ele funciona bem para controlar o brilho em peles muito oleosas e transforma a make em quase à prova de suor. 

Na prática, o pó é extremamente fino e não altera a cor da base. A embalagem conta com dosador para evitar desperdícios. Quando aplicado com pincel, o resultado é quase imperceptível; mas, com uma esponja de veludo, a selagem é mais pesada, podendo exigir uma bruma para devolver o viço natural.

Vale a pena? 

O pó custa R$ 55,90 no site da Vers Beauty. O preço se justifica pois, mesmo com uma fórmula básica, não possui ingredientes mal vistos, como óleo mineral e sílica. Com isso, supera baratinhos famosos, como o Pó Translúcido da Playboy, que custa em torno de R$ 20. 

A fórmula é semelhantes a queridinhos de maquiadores e entusiastas da maquiagem, como o BT SkinPowder, da Linha Bruna Tavares, que custa cerca de R$ 60. No entanto, enquanto a Vers Beauty tem 10g, a Linha Bruna Tavares traz 15g, ou seja, acaba sendo mais barato. 

Gloss 

Os glosses da Vers Beauty têm cheirinho de caramelo e sabor adocicado e estão disponíveis em cinco cores:

  • Francisca (Coral Suave): A estrela da linha para o dia a dia. O glitter se destaca intensamente sobre a base pêssego, sendo uma opção fresh para o look;
  • Carolina (Laranja Vibrante): Uma cor moderna com partículas de brilho para looks mais fashionistas;
  • Ihonely (Rosa Intenso): Alta entrega de pigmento com brilho molhado. Ideal para quem quer cor de batom com o viço do gloss; 
  • Nanda (Rosa Suave): Um rosa mais romântico com brilhos sutis, ideal para selar batons matte; 
  • Geórgia (Marrom Elegante): Um tom sóbrio, sofisticado e sem partículas, excelente para peles morenas e retintas.

Diferente dos glosses "baratinhos" que usam apenas óleo mineral e cor, a Vers utiliza Ácido Hialurônico, Manteiga de Karité e Vitamina E. Ou seja, ele foca em regeneração labial, acabando com ressecamentos e rachaduras. 

Ele é bem confortável de usar e não dá "babinha", além de durar bem nos lábios. Apesar de ficarem uniformes em uma só camada, alguns tons, como o Georgia, são mais pigmentados que outros. 

Vale a pena? 

O Gloss custa R$ 47,90 e tem 4ml. O acabamento com partículas de brilho lembra o da Fenty Beauty. No entanto, a marca de Rihanna custa R$ 159 – três vezes mais que o da Vers Beauty.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

Tópicos relacionados:

beleza make maquiagem moda resenhas

