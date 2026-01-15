Pele de 2026: os tratamentos para investir agora e colher resultados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada de 2026, a busca por uma pele mais saudável e com aparência renovada se intensifica. Para quem deseja resultados que durem o ano todo, o segredo está em planejar os cuidados desde já. A aposta é investir em tratamentos que promovem a saúde da pele de dentro para fora, garantindo firmeza e viço de forma progressiva.

A abordagem para este ano foca em gerenciar o envelhecimento de maneira estratégica. De acordo com dermatologista Dra. Karla Assed, demartologia da Galderma, em vez de apenas corrigir marcas já existentes, a ideia é construir uma base sólida para a pele, estimulando seus próprios mecanismos de regeneração. Neste cenário, dois tipos de procedimentos se destacam: os bioestimuladores de colágeno e os preenchedores de ácido hialurônico.

A base para uma pele firme

Os bioestimuladores de colágeno são substâncias injetáveis que agem nas camadas mais profundas da pele. Eles ativam os fibroblastos, as células responsáveis por produzir novas fibras de colágeno e elastina. O resultado é uma pele visivelmente mais firme, com melhora na textura e na sustentação facial ao longo dos meses.

Esse processo ajuda a combater a flacidez de forma natural, já que o corpo é estimulado a produzir suas próprias proteínas de sustentação. O tratamento é ideal para quem busca um rejuvenescimento gradual e duradouro, com melhora da qualidade geral da pele.

Emagrecimento e o impacto no rosto

Para quem planeja perder peso no início do ano, os tratamentos injetáveis podem ser grandes aliados. A perda de peso, principalmente quando rápida, pode levar à flacidez e à perda de volume no rosto, resultando em uma aparência cansada ou de "rosto derretido".

Ao iniciar tratamentos que estimulam o colágeno antes ou durante o processo de emagrecimento, a pele se prepara para se adaptar melhor às novas formas. Isso ajuda a minimizar a flacidez e a manter os contornos faciais mais definidos, garantindo que o resultado da perda de peso seja positivo também para o rosto.

Para um efeito mais completo, a combinação com preenchedores de ácido hialurônico é recomendada. Enquanto os bioestimuladores trabalham a firmeza, os preenchedores repõem o volume perdido em áreas específicas, como maçãs do rosto, queixo e olheiras, reestruturando a face de forma harmoniosa.

O reforço que vem de casa

Os cuidados diários são fundamentais para potencializar e manter os resultados obtidos no consultório. Além de limpeza e fotoproteção, o uso de produtos com ativos regenerativos faz a diferença. Peptídeos, por exemplo, são ingredientes inteligentes que atuam como sinalizadores, estimulando a renovação celular e a produção de novas fibras de colágeno.

É fundamental ressaltar que procedimentos estéticos injetáveis, como bioestimuladores e preenchedores, devem ser realizados por profissionais de saúde qualificados e habilitados para a prática.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.