Linha Bruna Tavares explora sensações em coleção com a Coca-Cola

A união entre o império de maquiagem de Bruna Tavares e a gigante mundial Coca-Cola resultou em uma coleção que vai muito além de uma simples jogada de marketing. Inspirada na refrescância e no design icônico da bebida, a coleção BT Coca-Cola, da Linha Bruna Tavares, foca no conceito de “Refresh Yourself”, um chamado para a renovação pessoal através de fórmulas sensoriais únicas e tecnológicas.

Com embalagens que trazem referências táteis, como o “efeito gota”, que remete à condensação de uma lata gelada, a coleção transita entre tons de vermelho clássico, marrom “cola” e brilhos sofisticados. Recebida e testada integralmente pela reportagem do Estado de Minas, a collab se destaca pela experiência de uso: todos os produtos para lábios apresentam o característico sensorial refrescante, elevando o ritual da maquiagem a um novo patamar de prazer. Isso se deve ao Menthoxypropanediol, que proporciona um frescor que dura mais do que o mentol comum, mas sem causar irritação.

Balm Pop Charm

Balm Pop Charm em diferentes tons de pele Linha Bruna Tavares

Produtos para lábios que também são chaveiros se tornaram tendência entre a geração Z. E a coleção entra na trend. O Balm Pop Charm é o item mais lúdico da coleção e funciona como um acessório: um chaveiro com espelho que carrega um balm hidratante no tom marrom avermelhado e translúcido.

A fórmula não contém água, sendo baseada em ceras oclusivas (ceresina e microcristalina), que impedem a perda de umidade. Contém manteiga de karité e óleo de mamona, que hidratam os lábios. Mesmo sendo um balm em pote, é fácil de aplicar e deixa um tom translúcido no look. Além disso, o balm tem o sensorial geladinho, que brinca com os sentidos. O ponto negativo é a praticidade da aplicação manual (com o dedo) fora de casa, que pode não ser a melhor opção para retoques rápidos.

Vale a pena?

O balm custa R$ 49,90 e tem 700 mg. É o “mimo” da coleção, embora menos tecnológico do que os outros itens da linha, com direito a espelho para aplicação.

Outra opção de produto que também serve de acessório é o Creamy Balm da linha As Meninas Super Poderosas, de Quem Disse, Berenice, que custa R$ 64,90.

Cream Balm Refresh Your Lips

Cream Balm Refresh Your Lips não tem cor Linha Bruna Tavares

Com embalagem de um gloss tradicional e textura de gotas na tampa, o Cream Balm Refresh Your Lips pode não se destacar tanto, mas tem uma fórmula incrível. Ele é sem cor e promete até 12 horas de hidratação profunda.

É a fórmula mais rica da linha, com um mix nutritivo de óleos (coco, jojoba, girassol e soja) e dilinoleato dímero de fitoesterila, um poderoso hidratante que combate os lábios ressecados. Os ingredientes ainda incluem manteiga de cranberry, baunilha e ácido hialurônico de baixo peso molecular, que nutre, protege, acalma a pele e hidrata.

O efeito cooling (geladinho) é potencializado pelo aplicador metálico, que massageia os lábios e estimula a microcirculação. A sensação é de lábios macios e sem rachaduras. Ao longo dos dias, a textura da boca fica visivelmente revitalizada e um pouco mais preenchida.

Vale a pena?

O balm custa R$ 79,90. É o melhor investimento para skincare labial da coleção, pois traz ativos mais sofisticados, que não são encontrados em outros balms.

Oil Tint

Cores do Oil Tint Linha Bruna Tavares

O Oil Tint é uma combinação de lip tint, hidratante e gloss. Está disponível em quatro cores: Spicy (marrom neutro), Harmony (marrom intenso), Bold (cherry pink) e Iconic (vermelho clássico). É o primeiro lip tint em óleo da marca. A embalagem é de gloss, com tampa metálica.

A fórmula contém óleo de amêndoa-doce e de soja, que nutrem a pele dos lábios, muito fina e sem glândulas sebáceas próprias. Já o ácido hialurônico e o gluconanano, que penetram nas linhas finas dos lábios, absorvem a água que evaporaria e “incham” levemente, deixando os lábios com aspecto mais liso e hidratado.

O óleo e o brilho saem quando você come ou fala. No entanto, a cor “mancha” a pele dos lábios. Mesmo quando o brilho some, você não fica pálida; permanece com aquela cor natural de “lábios saudáveis”.

Extremamente refrescante, é o produto onde o geladinho mentolado é mais viciante. Deixa a boca com "cor de saúde" mesmo após o brilho sair, sem nunca ficar pegajoso.

Vale a pena?

Anos atrás, a Linha Bruna Tavares ajudou a popularizar o lip tint. Agora, traz uma roupagem nova, por R$ 69,90. Ele supera o lip tint comum por unir o conforto do óleo de amêndoas com a fixação de um tint.

Mas quem quiser economizar, pode escolher um lip tint mais baratinho e combinar com a super hidratação do balm.

Gloss Sérum

Cores do Gloss Sérum Linha Bruna Tavares

O Gloss Sérum traz a embalagem igual ao do balm transparente, mas o aplicador é tradicional. Ele está disponível em duas variações de cores: Black Bubbles (preto translúcido com reflexos dourados e prata) e Brown Fizz (marrom translúcido quente).

O gloss é ideal para quem odeia aquela sensação de "gloss que cola o cabelo". Isso é graças ao Carbonato de Dicaprilila, que dá o brilho glossy sem deixar pegajoso. Com isso, a sensação é de conforto extremo.

Na fórmula, também há os ativos presentes no Oil Tint. O toque geladinho dá o frescor final. O tom preto translúcido (Black Bubbles) é o grande destaque visual, transformando qualquer batom por baixo.

Vale a pena?

O Gloss Sérum custa R$ 69,90. Se tiver que escolher uma cor, aposte na Black Bubbles, que é mais exclusiva. Uma alternativa é o Glossy Lips Obsidian, da Roby Rose. Não entanto, a fórmula não é tão hidratante.

Já o Brown Fizz é uma cor mais comum no portfólio da marca e da concorrência.

Stick Blush

Cores do Stick Blush Linha Bruna Tavares

Inspirado na lata clássica de Coca-Cola, o Stick Blush está disponível em cinco tons: Flush Vibes (rosa), Classic Brown (marrom rosado), Crush Time (canela), Drink Please (marrom neutro) e Intense Cherry (vinho). Além das bochechas, o produto pode ser usado nos lábios e nos olhos.

A textura é cremosa e desmancha na pele, sendo muito fácil de esfumar. A fórmula contém Ácido Hialurônico e Glucomanano, que ajudam a manter a pele hidratada. Já os extratos de ginja, framboesa e amora, são ricos em antioxidantes e ajudam a proteger a pele contra radicais livres. Já o óleo de soja reforça a barreira cutânea. O acabamento é acetinado graças à Sílica e ao Amido, que equilibram o brilho dos óleos.

Na prática, ele desliza como seda, não mancha e aceita camadas mesmo sobre a pele selada com pó. É a melhor fórmula para peles secas e maduras que buscam aquele "glow" de saúde.

Vale a pena?

Multifuncional, cada blush custa R$ 89,90. Ele é um excelente produto de face, mas em peles extremamente oleosas pode exigir um retoque ou selagem extra para durar o dia todo.

Apesar de ter vários ativos e performar bem, a Linha Bruna Tavares tem mais opções que podem caber mais no bolso.

Paleta de Sombras Refresh Yourself

Cores da Paleta de Sombras Refresh Yourself Linha Bruna Tavares

Oito tons em uma lata metálica magnética, variando entre mattes aveludados e shimmers reflexivos. As sombras brilhantes usam Borossilicato, criando um reflexo cristalino intenso. Os tons mattes contêm Sílica para um esfumado sem manchas e Carbon Black para profundidade extra.

A pigmentação e a facilidade de esfumar de nível profissional. As sombras cintilantes brilham demais se aplicadas com os dedos. No entanto, a curadoria de cores é "segura" (tons terrosos e neutros), faltando um pouco da ousadia cromática da Coca-Cola (como um vermelho vibrante).

Vale a pena?

Atualmente, esse é o produto mais caro da Linha e custa R$ 145,90. O preço vale pela embalagem histórica e pela tecnologia das sombras, mas não traz cores revolucionárias.

Máscara de Cílios Refresh Your Lashes

Máscara de Cílios Refresh Your Lashes Linha Bruna Tavares

Com uma embalagem metalizada, a máscara é marrom e focada em volume, definição e curvatura. A fórmula tem a estrutura clássica de produtos para cílios, com goma arábica e ceras de carnaúba e abelha sintética, além de pantenol, que oferece tratamento. A cor marrom é sutil e sofisticada.

O aplicador híbrido – com cerdas finas – facilita a aplicação, evitando borrões. O efeito é sutil no início, mas constrói um volume dramático com camadas. A cor marrom dá um aspecto sofisticado ao dia a dia e é ideal para quem ama um toque natural na make. O efeito fica mais dramático conforme se constrói camadas. É resistente, mas sai facilmente com água morna no banho (base aquosa).

Vale a pena?

A máscara custa R$ 89,90. Ela é uma boa opção para quem busca um olhar menos "pesado" que o preto tradicional, sendo fácil de aplicar. No entanto, existem máscaras que entregam um resultado bem parecido, como as marcas Niina Secrets, Vizzela, Dailus e Catharine Hill, todas por um preço mais baixo.

Veredito final

Coca-Cola ??BT é a primeira linha de maquiagem licenciada da marca no Brasil Linha Bruna Tavares

Bruna Tavares prova, mais uma vez, sua maestria em storytelling e qualidade técnica. A linha BT Coca-Cola entrega embalagens impecáveis e um prazer sensorial viciante, graças ao efeito geladinho presente em todos os itens para lábios.

No entanto, a linha torna-se um pouco repetitiva ao trazer quatro produtos distintos para a mesma finalidade (lábios). Embora as fórmulas variem do óleo ao balm de barreira, a curadoria final ficou sobrecarregada nessa categoria, deixando a desejar em termos de variedade para outras áreas do rosto. Além disso, a paleta de sombras poderia ter arriscado tons mais temáticos. É uma coleção histórica e especial para colecionadores, mas que, no futuro, poderia explorar novos horizontes além da boca, mantendo a mesma ousadia que a marca já demonstrou em lançamentos passados.