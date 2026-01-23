Linha Bruna Tavares explora sensações em coleção com a Coca-Cola
Com embalagens colecionáveis, maquiagens tentam traduzir o sabor e a refrescância do refrigerante
compartilheSIGA
A união entre o império de maquiagem de Bruna Tavares e a gigante mundial Coca-Cola resultou em uma coleção que vai muito além de uma simples jogada de marketing. Inspirada na refrescância e no design icônico da bebida, a coleção BT Coca-Cola, da Linha Bruna Tavares, foca no conceito de “Refresh Yourself”, um chamado para a renovação pessoal através de fórmulas sensoriais únicas e tecnológicas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com embalagens que trazem referências táteis, como o “efeito gota”, que remete à condensação de uma lata gelada, a coleção transita entre tons de vermelho clássico, marrom “cola” e brilhos sofisticados. Recebida e testada integralmente pela reportagem do Estado de Minas, a collab se destaca pela experiência de uso: todos os produtos para lábios apresentam o característico sensorial refrescante, elevando o ritual da maquiagem a um novo patamar de prazer. Isso se deve ao Menthoxypropanediol, que proporciona um frescor que dura mais do que o mentol comum, mas sem causar irritação.
Leia Mais
Balm Pop Charm
Produtos para lábios que também são chaveiros se tornaram tendência entre a geração Z. E a coleção entra na trend. O Balm Pop Charm é o item mais lúdico da coleção e funciona como um acessório: um chaveiro com espelho que carrega um balm hidratante no tom marrom avermelhado e translúcido.
Vale a pena?
O balm custa R$ 49,90 e tem 700 mg. É o “mimo” da coleção, embora menos tecnológico do que os outros itens da linha, com direito a espelho para aplicação.
Outra opção de produto que também serve de acessório é o Creamy Balm da linha As Meninas Super Poderosas, de Quem Disse, Berenice, que custa R$ 64,90.
Cream Balm Refresh Your Lips
Com embalagem de um gloss tradicional e textura de gotas na tampa, o Cream Balm Refresh Your Lips pode não se destacar tanto, mas tem uma fórmula incrível. Ele é sem cor e promete até 12 horas de hidratação profunda.
É a fórmula mais rica da linha, com um mix nutritivo de óleos (coco, jojoba, girassol e soja) e dilinoleato dímero de fitoesterila, um poderoso hidratante que combate os lábios ressecados. Os ingredientes ainda incluem manteiga de cranberry, baunilha e ácido hialurônico de baixo peso molecular, que nutre, protege, acalma a pele e hidrata.
O efeito cooling (geladinho) é potencializado pelo aplicador metálico, que massageia os lábios e estimula a microcirculação. A sensação é de lábios macios e sem rachaduras. Ao longo dos dias, a textura da boca fica visivelmente revitalizada e um pouco mais preenchida.
Vale a pena?
O balm custa R$ 79,90. É o melhor investimento para skincare labial da coleção, pois traz ativos mais sofisticados, que não são encontrados em outros balms.
Oil Tint
O Oil Tint é uma combinação de lip tint, hidratante e gloss. Está disponível em quatro cores: Spicy (marrom neutro), Harmony (marrom intenso), Bold (cherry pink) e Iconic (vermelho clássico). É o primeiro lip tint em óleo da marca. A embalagem é de gloss, com tampa metálica.
A fórmula contém óleo de amêndoa-doce e de soja, que nutrem a pele dos lábios, muito fina e sem glândulas sebáceas próprias. Já o ácido hialurônico e o gluconanano, que penetram nas linhas finas dos lábios, absorvem a água que evaporaria e “incham” levemente, deixando os lábios com aspecto mais liso e hidratado.
O óleo e o brilho saem quando você come ou fala. No entanto, a cor “mancha” a pele dos lábios. Mesmo quando o brilho some, você não fica pálida; permanece com aquela cor natural de “lábios saudáveis”.
Extremamente refrescante, é o produto onde o geladinho mentolado é mais viciante. Deixa a boca com "cor de saúde" mesmo após o brilho sair, sem nunca ficar pegajoso.
Vale a pena?
Anos atrás, a Linha Bruna Tavares ajudou a popularizar o lip tint. Agora, traz uma roupagem nova, por R$ 69,90. Ele supera o lip tint comum por unir o conforto do óleo de amêndoas com a fixação de um tint.
Mas quem quiser economizar, pode escolher um lip tint mais baratinho e combinar com a super hidratação do balm.
Gloss Sérum
O Gloss Sérum traz a embalagem igual ao do balm transparente, mas o aplicador é tradicional. Ele está disponível em duas variações de cores: Black Bubbles (preto translúcido com reflexos dourados e prata) e Brown Fizz (marrom translúcido quente).
O gloss é ideal para quem odeia aquela sensação de "gloss que cola o cabelo". Isso é graças ao Carbonato de Dicaprilila, que dá o brilho glossy sem deixar pegajoso. Com isso, a sensação é de conforto extremo.
Na fórmula, também há os ativos presentes no Oil Tint. O toque geladinho dá o frescor final. O tom preto translúcido (Black Bubbles) é o grande destaque visual, transformando qualquer batom por baixo.
Vale a pena?
O Gloss Sérum custa R$ 69,90. Se tiver que escolher uma cor, aposte na Black Bubbles, que é mais exclusiva. Uma alternativa é o Glossy Lips Obsidian, da Roby Rose. Não entanto, a fórmula não é tão hidratante.
Já o Brown Fizz é uma cor mais comum no portfólio da marca e da concorrência.
Stick Blush
Inspirado na lata clássica de Coca-Cola, o Stick Blush está disponível em cinco tons: Flush Vibes (rosa), Classic Brown (marrom rosado), Crush Time (canela), Drink Please (marrom neutro) e Intense Cherry (vinho). Além das bochechas, o produto pode ser usado nos lábios e nos olhos.
A textura é cremosa e desmancha na pele, sendo muito fácil de esfumar. A fórmula contém Ácido Hialurônico e Glucomanano, que ajudam a manter a pele hidratada. Já os extratos de ginja, framboesa e amora, são ricos em antioxidantes e ajudam a proteger a pele contra radicais livres. Já o óleo de soja reforça a barreira cutânea. O acabamento é acetinado graças à Sílica e ao Amido, que equilibram o brilho dos óleos.
Na prática, ele desliza como seda, não mancha e aceita camadas mesmo sobre a pele selada com pó. É a melhor fórmula para peles secas e maduras que buscam aquele "glow" de saúde.
Vale a pena?
Multifuncional, cada blush custa R$ 89,90. Ele é um excelente produto de face, mas em peles extremamente oleosas pode exigir um retoque ou selagem extra para durar o dia todo.
Apesar de ter vários ativos e performar bem, a Linha Bruna Tavares tem mais opções que podem caber mais no bolso.
Paleta de Sombras Refresh Yourself
Oito tons em uma lata metálica magnética, variando entre mattes aveludados e shimmers reflexivos. As sombras brilhantes usam Borossilicato, criando um reflexo cristalino intenso. Os tons mattes contêm Sílica para um esfumado sem manchas e Carbon Black para profundidade extra.
A pigmentação e a facilidade de esfumar de nível profissional. As sombras cintilantes brilham demais se aplicadas com os dedos. No entanto, a curadoria de cores é "segura" (tons terrosos e neutros), faltando um pouco da ousadia cromática da Coca-Cola (como um vermelho vibrante).
Vale a pena?
Atualmente, esse é o produto mais caro da Linha e custa R$ 145,90. O preço vale pela embalagem histórica e pela tecnologia das sombras, mas não traz cores revolucionárias.
Máscara de Cílios Refresh Your Lashes
Com uma embalagem metalizada, a máscara é marrom e focada em volume, definição e curvatura. A fórmula tem a estrutura clássica de produtos para cílios, com goma arábica e ceras de carnaúba e abelha sintética, além de pantenol, que oferece tratamento. A cor marrom é sutil e sofisticada.
O aplicador híbrido – com cerdas finas – facilita a aplicação, evitando borrões. O efeito é sutil no início, mas constrói um volume dramático com camadas. A cor marrom dá um aspecto sofisticado ao dia a dia e é ideal para quem ama um toque natural na make. O efeito fica mais dramático conforme se constrói camadas. É resistente, mas sai facilmente com água morna no banho (base aquosa).
Vale a pena?
A máscara custa R$ 89,90. Ela é uma boa opção para quem busca um olhar menos "pesado" que o preto tradicional, sendo fácil de aplicar. No entanto, existem máscaras que entregam um resultado bem parecido, como as marcas Niina Secrets, Vizzela, Dailus e Catharine Hill, todas por um preço mais baixo.
Veredito final
Bruna Tavares prova, mais uma vez, sua maestria em storytelling e qualidade técnica. A linha BT Coca-Cola entrega embalagens impecáveis e um prazer sensorial viciante, graças ao efeito geladinho presente em todos os itens para lábios.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No entanto, a linha torna-se um pouco repetitiva ao trazer quatro produtos distintos para a mesma finalidade (lábios). Embora as fórmulas variem do óleo ao balm de barreira, a curadoria final ficou sobrecarregada nessa categoria, deixando a desejar em termos de variedade para outras áreas do rosto. Além disso, a paleta de sombras poderia ter arriscado tons mais temáticos. É uma coleção histórica e especial para colecionadores, mas que, no futuro, poderia explorar novos horizontes além da boca, mantendo a mesma ousadia que a marca já demonstrou em lançamentos passados.