O que esperar da maquiagem em 2026: cor, pele real e tecnologia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em 2026, a maquiagem assume o papel de manifesto e rompe de vez com a apatia estética das clean girls. A beleza deixa de ser silenciosa para voltar a comunicar: cores profundas, olhos artísticos e brilhos inteligentes substituem o minimalismo neutro que dominou os últimos anos.

A beleza entra em uma fase menos literal e mais sensorial, com pele real e os olhos como a principal forma de expressão criativa. Entre acabamentos híbridos, cores profundas e fórmulas que tratam enquanto maquiam, o novo luxo da maquiagem está na liberdade de misturar tendências e criar uma assinatura própria.

A seguir, confira as principais tendências do mundo da make em 2026 apontados pelo Pinterest Predicts, “The State of Fashion: Beauty”, da consultoria McKinsey, e “Global Beauty and Personal Care Predictions”, da Mintel.

Cores e texturas

A paleta de cores de 2026 equilibra tons terrosos reconfortantes com cores saturadas que exigem protagonismo. Nudes quentes seguem como base, enquanto verdes esmeralda, roxos profundos e azuis fechados trazem sofisticação.

O neon não desaparece, mas surge de forma pontual, aplicado estrategicamente para criar impacto visual sem excessos. Os tons frios, como o azul, trazem um toque fresh para o look, aparecendo desde os olhos, até o brilho sutil do gloss ou uma magia no iluminador.

As texturas híbridas ganham espaço e substituem acabamentos extremos. Cremosos que secam em pó, brilhos micronizados e acetinados com efeito aveludado dominam fórmulas de sombras, blushes e batons.

Para quem ama brilho, a aposta são os metálicos escurecidos e holografias suaves que fogem do óbvio, oferecendo profundidade e modernidade. O matte evolui para o soft-matte, preservando a luminosidade natural da pele.

Para quem é fã de uma necessaire minimalista, produtos multifuncionais se consolidam, permitindo criar efeitos complexos com menos camadas e mais praticidade.

Olhos artísticos como protagonistas

Em 2026, os olhos aparecem como a principal área de expressão. Delineados gráficos se reinventam com traços assimétricos, espaços negativos e linhas que acompanham a arquitetura natural do rosto.

Nas sombras, os gurus da beleza apontam efeitos aquarelados, com bordas difusas e camadas translúcidas, criando profundidade sem exigir cortes precisos, tornando o visual mais fluido e contemporâneo. Os acabamentos também aparecem em camadas, com a combinação de matte e metálico, criando multidimensionalidade.

Aplicações de cristais, micro-pérolas e adesivos seguem em alta, mas com uma curadoria mais minimalista. Máscaras coloridas substituem o preto clássico em muitos looks cotidianos, enquanto técnicas de iluminação nos cantos internos e abaixo das sobrancelhas elevam o brilho de forma elegante.

As sobrancelhas permanecem naturais, com fios penteados e gel transparente, funcionando como moldura discreta para olhos mais ousados.

Pele natural e tratada

A pele de 2026 busca parecer real, saudável e bem cuidada. Bases e corretivos apostam em texturas “skin-like”, que imitam o comportamento da pele humana, com movimento e poros aparentes. A cobertura é mínima e estratégica, corrigindo apenas onde necessário.

Bases ajustáveis ao clima e à oleosidade ganham espaço, enquanto ferramentas de diagnóstico orientam escolhas mais precisas. Fórmulas com ativos de skincare — como probióticos, peptídeos e niacinamida — reforçam a ideia de maquiagem como extensão do cuidado diário.

O iluminador deixa de lado o efeito spot de luz, que tanto fez sucesso entre as brasileiras. Agora, dá lugar a um “glow tecnológico”, formando micropartículas que refletem a luz de forma adaptativa, criando viço sem aspecto oleoso ou artificial. O resultado é uma pele luminosa, real e longe do acabamento plastificado.

Ombré lips traz degradê para os lábios, trazendo profundidade e volume.

Lábios entre brilho e minimalismo

Os lábios transitam entre dois pólos complementares: brilho sofisticado e minimalismo elegante. Glosses modernos aparecem com fórmulas leves, não pegajosas, e partículas refletivas quase invisíveis, que ampliam o volume de forma sutil. Stains, lip tints e acabamentos naturais continuam fortes para quem prefere discrição, mas quer dar uma corzinha nos lábios.

Produtos híbridos, enriquecidos com ceramidas e ativos de tratamento, atendem à demanda por beleza funcional. O “bare lips” – estilo de maquiagem focado em manter os lábios com a aparência mais natural, sem o uso de batons coloridos, brilhantes ou pesados – ganham um acabamento glossy. E os metalizados metalizados retornam em versões micro-refletivas, sem peso visual, destacando o tom natural dos lábios.

Técnicas de contorno suave e ombré discreto criam dimensão sem linhas marcadas e ajudam a aumentar o volume dos lábios. Produtos que reagem com o pH da pele seguem sendo tendências para produtos como glosses, balms e lip tints.

Efeito jelly e inspiração gótica

A era sensorial também aparece na make. De acordo com o Pinterest, a tendência Jujuba Joia traduz o desejo de experiências mais táteis, lúdicas e coloridas, com referências claras das jujubas e gominhas. Cores vibrantes, brilho intenso e texturas que parecem “derreter” na pele dominam o look. O visual aposta em acabamentos jelly, glossy e vinílicos, com blushes marcantes, lábios suculentos e pálpebras iluminadas.

Para reproduzir essa estética, a dica é apostar em produtos com acabamento cremoso ou translúcido, que entregam cor com frescor e aquele efeito “derretido” na pele.

Outra tendência apontada pela rede social é o Vamp Romantic, com inspiração gótica e romântica, sob a influência dos millennials e da geração Z. Olhos esfumados e toques misteriosos de gloss conseguem o equilíbrio perfeito entre tons profundos e acabamentos confortáveis e luminosos.

Técnicas inovadoras e ferramentas hi-tech

A tecnologia redefine a aplicação da maquiagem. Ferramentas inteligentes oferecem feedback em tempo real, enquanto pincéis elétricos e dispositivos de micronebulização aproximam o acabamento profissional do uso doméstico e ainda podem tornar a make mais inclusiva a pessoas com deficiência.

Realidade aumentada permite testar cores com mais fidelidade, e dispensers de precisão misturam tonalidades sob medida.

As novidades também aparecem na preparação da pele. Ferramentas com microcorrente e LED aparecem antes da maquiagem, aumentando a durabilidade e o acabamento.

Plataformas educativas com IA personalizam rotinas de cuidado com a pele e maquiagem, adaptando técnicas ao formato do rosto e estilo de vida. A maquiagem se torna mais acessível, precisa e integrada ao cotidiano digital.

Sustentabilidade

A preocupação com o impacto ambiental das makes tende a crescer cada vez mais. Em 2026, sustentabilidade deixa de ser diferencial e se torna requisito básico. Embalagens com refil, materiais compostáveis e recicláveis e fórmulas sem água ganham espaço no mercado.

Ingredientes upcycled e pigmentos criados em laboratório reduzem impactos ambientais. O consumidor também vai passar a contar com a transparência total das cadeias produtivas.

Produtos multifuncionais incentivam o consumo consciente, e a economia circular inspira programas de devolução e reciclagem. Certificações éticas e dados verificáveis passam a ser exigência de consumidores mais informados, forçando o mercado a inovar com responsabilidade.

