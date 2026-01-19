Tendências de unhas para 2026: cores, sofisticação e simplicidade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As unhas deixaram de ser apenas um detalhe de beleza para ocupar um lugar definitivo na construção do look. Em 2026, elas dialogam diretamente com a moda, traduzindo atitude, estilo e elegância por meio do minimalismo, de acabamentos sofisticados e de escolhas cheias de significado.

Confira as principais tendências que vão estar nas unhas em 2026:

Nada de unhas compridas

As unhas compridas ficaram em 2025. Além de serem práticas para o dia a dia, as unhas curtas se tornaram um símbolo de elegância minimalista. O comprimento mínimo aparece como forma de alinhar o visual aos seus valores de simplicidade e sofisticação.

Essa tendência acompanha a evolução das roupas e da maquiagem, que caminham em direção a uma estética mais harmônica e discreta. Nesse contexto, a chamada beleza funcional ganha força, mostrando que o cuidado pessoal pode ser prático sem perder o refinamento.

Acabamento cristal

Entre as grandes apostas para o próximo ano estão as unhas de efeito cristal, que chegam com força total como uma das tendências mais desejadas de 2026. Inspirado em celebridades internacionais, como Hailey Bieber, o estilo conquista quem busca um visual limpo, moderno e sofisticado, transformando as unhas em um acessório discreto, porém marcante.

Conhecidas pelo visual ultratransparente, luminoso e extremamente polido, as unhas de efeito cristal criam a sensação de que a superfície é feita de vidro. Em vez de cores intensas ou desenhos elaborados, o foco está na clareza, na uniformidade e no brilho espelhado, geralmente com uma base suave que valoriza o formato natural ou levemente alongado das unhas.

Diferente das unhas “glazed” ou com acabamento leitoso, o efeito cristal aposta em uma transparência mais nítida, sem cintilância perolada. A proposta transmite sensação de pureza e frescor e exige atenção redobrada aos detalhes: cutículas alinhadas, pele hidratada e unhas bem cuidadas, já que qualquer imperfeição fica mais evidente nesse tipo de acabamento.

Cores em alta

Para quem não abre mão das cores, a nail artist da rede de salões de beleza Jacques Janine Milena Cardoso, destaca cinco tons de esmalte que estão em alta nas unhas.

A cor do ano de 2026 da Pantone é o Cloud Dancer, um tom de branco neutro, suave e arejado. É claro que o tom vai aparecer nos esmaltes, trazendo um toque de pureza e tranquilidade para as unhas. “O branco deixa de ser apenas simbólico e passa a ser uma escolha estética forte, minimalista e elegante, perfeita para quem busca leveza e equilíbrio”, explica Milena.

O amarelo não passa despercebido. Mas, além de personalidade, o tom transmite força e disposição. Para quem quer trazer a cor com um toque de sofisticação, a dica é o amarelo dourado, com acabamento metalizado, e nuances mais quentes.

O verde esmeralda é uma cor que transmite elegância e sofisticação, perfeita para quem busca um visual mais refinado. Além de ir bem tanto em situações formais quanto mais casuais. “O verde esmeralda traz uma sensação de força e serenidade”, comenta a profissional.

Para quem prefere um visual mais clássico, os esmaltes vermelhos estão com tudo. Em 2026, o tom aparece mais aberto com acabamento brilhante. “O esmalte vermelho nunca sai de cena. Ele comunica poder, feminilidade e confiança, além de ser extremamente versátil”, destaca Milena.

Delicado e elegante, o nude rosado continua em alta em 2026. O tom transmite feminilidade, harmonia e naturalidade, sendo uma ótima opção para unhas curtas ou nail arts minimalistas.

Nail arts em alta

No campo das nail arts, o minimalismo também dita as regras. As listras ganham força como uma das propostas mais versáteis do ano, aparecendo em versões finas ou largas, verticais ou horizontais, em contraste ou tom sobre tom, dialogando com o grafismo das passarelas.

A clássica nail art de meia-lua retorna repaginada, com combinações inesperadas como nude com metalizado, preto com acabamento glossy ou até versões transparentes.

Já o soft minimalism se consolida como uma das principais tendências, com detalhes sutis e acabamentos quase imperceptíveis. A proposta valoriza a naturalidade das unhas e surge como uma resposta direta ao excesso visual, reforçando a busca por uma beleza discreta, elegante e atemporal em 2026.