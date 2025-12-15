Pinterest revela 21 tendências que devem dominar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tendências efêmeras não terão espaço em 2026. Pelo menos é o que aponta a edição mais recente do Pinterest Predicts, relatório da rede social que mostra as principais trends de cada ano. Segundo a plataforma, hoje as tendências crescem 4,4 vezes mais rápido do que há sete anos, mas esse ritmo acelerado vem acompanhado de um desejo por escolhas mais conscientes, afetivas e possíveis.

A maioria dos usuários, inclusive, não projeta o futuro para além dos próximos 24 meses, priorizando experiências imediatas e cheias de significado. Para o próximo ano, as previsões se apoiam em três grandes movimentos:

Conforto emocional e pertencimento, com nostalgia, rituais diários e reconexão;

Curadoria e expressão pessoal, em que moda, beleza e decoração refletem identidade;

Otimismo realista, que valoriza pequenos prazeres e escolhas alcançáveis.

A partir desses pilares, o Pinterest elencou 21 tendências que devem influenciar o comportamento, o consumo e a estética no próximo ano.

Jujuba joia

Millennials e geração Z levam jujubas e gominhas para além da comida. Ursinhos de gelatina, ágar-ágar e yokan aparecem em receitas coloridas, enquanto unhas, maquiagens e acessórios adotam texturas translúcidas e brilhantes, como o jelly blush.

Lar lúdico

A casa vira um espetáculo visual. Tetos listrados, decoração circense, arte inspirada no circo vintage e objetos inusitados transformam ambientes em espaços mais divertidos, tendência forte entre millennials e baby boomers.

Infância retrô

Pais apostam em brinquedos nostálgicos e roupas vintage para os pequenos. Brinquedos dos anos 1970 e 2000, moda infantil retrô e peças recicladas ganham destaque, unindo memória afetiva e sustentabilidade.

Entre postais

A comunicação desacelera. Cartas escritas à mão, selos fofos, papel de carta e pequenos presentes enviados por correspondência resgatam a troca afetiva e intencional, impulsionada pela geração Z e millennials.

Repolho hype

O repolho assume papel de protagonista na gastronomia. Sopas, guiozas, tacos, versões fermentadas e até receitas ao molho alfredo ganham espaço, especialmente entre baby boomers e geração X.

Afrodecor

A decoração afroboêmia se intensifica com tecidos adire da Nigéria, arte etíope, estampas berberes, rattan, bambu e cortinas com miçangas, celebrando ancestralidade, conforto e identidade cultural.

Glamour, glamour

Inspirado no luxo dos anos 1980, o maximalismo retorna com força. Ternos oversized, jaquetas de gola alta, cintos grossos e detalhes dourados marcam looks cheios de impacto.

Poeta-core

A estética intelectual ganha espaço com referências a poetas e pensadores. Pelerines, capas, peças vintage, bolsas satchel e acessórios de gravata criam looks românticos e contemplativos.

Estilo em expedição

A moda trata a vida como aventura. Peças utilitárias, camisas com bolsos, calças plissadas, jaquetas funcionais e tons cáqui constroem uma estética inspirada na arqueologia e na paleontologia.

Neo déco

O art déco retorna repaginado. Mármore, madeira, couro, metais como cobre e latão, além de lustres vintage e carrinhos de bar antigos, substituem o minimalismo com elegância.

Beleza sem regras

A simetria deixa de ser prioridade. Maquiagens excêntricas, estética avant-garde editorial, long bobs assimétricos e unhas com cores diferentes celebram a imperfeição.

Broches mil

O broche ressurge sem gênero e sem limites. Aparece em lapelas, gravatas, ternos, camisas e até sapatos, puxado por baby boomers e millennials.

Renda-se

A renda ultrapassa o óbvio. Surge em unhas, maquiagens, cintos, bandanas, acessórios e até capinhas de celular, combinando delicadeza e ousadia.

Arte da essência

A perfumaria vira expressão pessoal. Óleos, coleções nichadas e o layering de fragrâncias permitem criar assinaturas olfativas únicas.

Gótica suave

A beleza mistura romantismo e mistério. Olhos esfumados, unhas pretas pontiagudas, estética vampiresca e gloss escuro definem a tendência.

Vibe glacial

Tons claríssimos de azul dominam moda, beleza, bebidas e celebrações. Maquiagem glacial, drinks azuis e até vestidos de noiva azul-gelo reforçam o clima etéreo.

Selva chic

Moda e beleza homenageiam a natureza. Estampas e acessórios inspirados em animais como onças, veados e cervos, além de insetos como borboletas e libélulas, criam um visual sofisticado e orgânico.

Elo intergaláctico

A estética alienígena invade moda, beleza e decoração. Elementos futuristas, iridescência, opalescência e maquiagens inspiradas no espaço ganham destaque.

Ópera aesthetic

Celebrações ficam mais dramáticas. Bailes de máscaras, cortinas drapeadas, referências a teatros de ópera e luxo vintage transformam festas em espetáculos.

Terra mística

O turismo busca introspecção e beleza etérea. Destinos como as montanhas da Escócia, o Salar de Uyuni, as Ilhas Faroé e florestas envoltas em névoa se tornam desejo.

Férias com emoção

Viagens focadas em adrenalina crescem. Kite-surf, rapel, rafting, eventos esportivos e turismo de aventura atraem especialmente geração Z e millennials.