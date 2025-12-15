Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
EM ALTA

Pinterest revela 21 tendências que devem dominar 2026

Do décor à moda, do turismo à beleza, relatório aponta tendências guiadas por afeto, identidade e escolhas possíveis para o futuro próximo

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/12/2025 10:56

compartilhe

SIGA
x
Tendências de 2026 trazem elementos de nostalgia, maximalismo e otimismo
Tendências de 2026 trazem elementos de nostalgia, maximalismo e otimismo crédito: Pinterest / reprodução

Tendências efêmeras não terão espaço em 2026. Pelo menos é o que aponta a edição mais recente do Pinterest Predicts, relatório da rede social que mostra as principais trends de cada ano. Segundo a plataforma, hoje as tendências crescem 4,4 vezes mais rápido do que há sete anos, mas esse ritmo acelerado vem acompanhado de um desejo por escolhas mais conscientes, afetivas e possíveis. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A maioria dos usuários, inclusive, não projeta o futuro para além dos próximos 24 meses, priorizando experiências imediatas e cheias de significado. Para o próximo ano, as previsões se apoiam em três grandes movimentos:

  • Conforto emocional e pertencimento, com nostalgia, rituais diários e reconexão;
  • Curadoria e expressão pessoal, em que moda, beleza e decoração refletem identidade;
  • Otimismo realista, que valoriza pequenos prazeres e escolhas alcançáveis.

A partir desses pilares, o Pinterest elencou 21 tendências que devem influenciar o comportamento, o consumo e a estética no próximo ano.

Jujuba joia

Millennials e geração Z levam jujubas e gominhas para além da comida. Ursinhos de gelatina, ágar-ágar e yokan aparecem em receitas coloridas, enquanto unhas, maquiagens e acessórios adotam texturas translúcidas e brilhantes, como o jelly blush.

Leia Mais

Lar lúdico

A casa vira um espetáculo visual. Tetos listrados, decoração circense, arte inspirada no circo vintage e objetos inusitados transformam ambientes em espaços mais divertidos, tendência forte entre millennials e baby boomers.

Infância retrô

Pais apostam em brinquedos nostálgicos e roupas vintage para os pequenos. Brinquedos dos anos 1970 e 2000, moda infantil retrô e peças recicladas ganham destaque, unindo memória afetiva e sustentabilidade.

Entre postais

A comunicação desacelera. Cartas escritas à mão, selos fofos, papel de carta e pequenos presentes enviados por correspondência resgatam a troca afetiva e intencional, impulsionada pela geração Z e millennials.

Repolho hype

O repolho assume papel de protagonista na gastronomia. Sopas, guiozas, tacos, versões fermentadas e até receitas ao molho alfredo ganham espaço, especialmente entre baby boomers e geração X.

Afrodecor

A decoração afroboêmia se intensifica com tecidos adire da Nigéria, arte etíope, estampas berberes, rattan, bambu e cortinas com miçangas, celebrando ancestralidade, conforto e identidade cultural.

Glamour, glamour

Inspirado no luxo dos anos 1980, o maximalismo retorna com força. Ternos oversized, jaquetas de gola alta, cintos grossos e detalhes dourados marcam looks cheios de impacto.

Poeta-core

A estética intelectual ganha espaço com referências a poetas e pensadores. Pelerines, capas, peças vintage, bolsas satchel e acessórios de gravata criam looks românticos e contemplativos.

Estilo em expedição

A moda trata a vida como aventura. Peças utilitárias, camisas com bolsos, calças plissadas, jaquetas funcionais e tons cáqui constroem uma estética inspirada na arqueologia e na paleontologia.

Neo déco

O art déco retorna repaginado. Mármore, madeira, couro, metais como cobre e latão, além de lustres vintage e carrinhos de bar antigos, substituem o minimalismo com elegância.

Beleza sem regras

A simetria deixa de ser prioridade. Maquiagens excêntricas, estética avant-garde editorial, long bobs assimétricos e unhas com cores diferentes celebram a imperfeição.

Broches mil

O broche ressurge sem gênero e sem limites. Aparece em lapelas, gravatas, ternos, camisas e até sapatos, puxado por baby boomers e millennials.

Renda-se

A renda ultrapassa o óbvio. Surge em unhas, maquiagens, cintos, bandanas, acessórios e até capinhas de celular, combinando delicadeza e ousadia.

Arte da essência

A perfumaria vira expressão pessoal. Óleos, coleções nichadas e o layering de fragrâncias permitem criar assinaturas olfativas únicas.

Gótica suave

A beleza mistura romantismo e mistério. Olhos esfumados, unhas pretas pontiagudas, estética vampiresca e gloss escuro definem a tendência.

Vibe glacial

Tons claríssimos de azul dominam moda, beleza, bebidas e celebrações. Maquiagem glacial, drinks azuis e até vestidos de noiva azul-gelo reforçam o clima etéreo.

Selva chic

Moda e beleza homenageiam a natureza. Estampas e acessórios inspirados em animais como onças, veados e cervos, além de insetos como borboletas e libélulas, criam um visual sofisticado e orgânico.

Elo intergaláctico

A estética alienígena invade moda, beleza e decoração. Elementos futuristas, iridescência, opalescência e maquiagens inspiradas no espaço ganham destaque.

Ópera aesthetic

Celebrações ficam mais dramáticas. Bailes de máscaras, cortinas drapeadas, referências a teatros de ópera e luxo vintage transformam festas em espetáculos.

Terra mística

O turismo busca introspecção e beleza etérea. Destinos como as montanhas da Escócia, o Salar de Uyuni, as Ilhas Faroé e florestas envoltas em névoa se tornam desejo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Férias com emoção

Viagens focadas em adrenalina crescem. Kite-surf, rapel, rafting, eventos esportivos e turismo de aventura atraem especialmente geração Z e millennials.

Uma combinação de camping com um certo glamour. Essa é a proposta das acomodações chamadas de
Uma combinação de camping com um certo glamour. Essa é a proposta das acomodações chamadas de "Glamping", que têm se tornado uma tendência entre turistas e viajantes. Cristina Victória Craft Unsplash
Um exemplo é o empresário Pedro Valsas, que abriu sua própria hospedagem de luxo em meio às montanhas em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.- Reprodução TV Globo
Um exemplo é o empresário Pedro Valsas, que abriu sua própria hospedagem de luxo em meio às montanhas em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Reprodução TV Globo
A cabana dele é equipada com churrasqueira, Wi-Fi, cozinha completa, espaço para fogueira e até ofurô a céu aberto!-Reprodução TV Globo
A cabana dele é equipada com churrasqueira, Wi-Fi, cozinha completa, espaço para fogueira e até ofurô a céu aberto! Reprodução TV Globo
"Esse estilo 'glamping' cresceu bastante, e a gente tentou focar um pouco no estilo meio rancho americano, uma coisa diferente que a gente não encontra tanto", explicou o empresário, que também é dono de uma hamburgueria. Reprodução TV Globo
Estruturas comuns do
Estruturas comuns do "glamping" incluem tendas de luxo e cabanas de madeira totalmente equipadas, com cama confortável, banheiro privado e até aquecimento — ou, em alguns casos, ar condicionado. Reprodução TV Globo
Além do
Além do "glamping", há diversos outros estilos de acomodação de campo que fazem sucesso mundo afora e que vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil; conheça! Don Kaveen Unsplash
Cabana
Cabana "A-frame": Um dos mais famosos é o estilo de cabana "A-frame" (ou Cabana em forma de A). Esse estilo de cabana tem um design icônico e prático, especialmente para regiões com neve, já que o formato inclinado evita o acúmulo no telhado. Karsten Winegeart Unsplash
O espaço interno é otimizado e, muitas vezes, inclui áreas de estar amplas, com grandes janelas para integrar o ambiente externo. Ideal para apreciar as vistas!-Reprdução reprodução/youtube Levi Kelly Tours
O espaço interno é otimizado e, muitas vezes, inclui áreas de estar amplas, com grandes janelas para integrar o ambiente externo. Ideal para apreciar as vistas! Reprdução reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Cabanas Rústicas: Geralmente são feitas com madeira em formato de tronco, móveis rústicos, lareiras e decoração com elementos da natureza, como pedras e árvores.-- pexels Max Mishin
Cabanas Rústicas: Geralmente são feitas com madeira em formato de tronco, móveis rústicos, lareiras e decoração com elementos da natureza, como pedras e árvores. - pexels Max Mishin
Geralmente situadas em áreas de florestas, as cabanas rústicas oferecem um estilo mais simples e despojado, focado no conforto básico e em uma conexão mais autêntica com a natureza.- Clay Banks Unsplash
Geralmente situadas em áreas de florestas, as cabanas rústicas oferecem um estilo mais simples e despojado, focado no conforto básico e em uma conexão mais autêntica com a natureza. Clay Banks Unsplash
Cabanas Modernas de Luxo: Mesclam o estilo rústico com elementos de design contemporâneo. Podem ter tetos altos, grandes janelas de vidro, e um interior minimalista com uma paleta de cores mais neutra.- reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Cabanas Modernas de Luxo: Mesclam o estilo rústico com elementos de design contemporâneo. Podem ter tetos altos, grandes janelas de vidro, e um interior minimalista com uma paleta de cores mais neutra. reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Com frequência, oferecem comodidades de luxo, como banheiras de hidromassagem e lareiras modernas, criando uma experiência sofisticada. -reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Com frequência, oferecem comodidades de luxo, como banheiras de hidromassagem e lareiras modernas, criando uma experiência sofisticada. reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Cabana de Campo (ou Farmhouse Cabin): Inspirada em casas de fazenda, este estilo une o charme do campo com o conforto de uma cabana. A decoração costuma incluir objetos vintage, tecidos de algodão e móveis robustos.-pexels Felix Mittermeier
Cabana de Campo (ou Farmhouse Cabin): Inspirada em casas de fazenda, este estilo une o charme do campo com o conforto de uma cabana. A decoração costuma incluir objetos vintage, tecidos de algodão e móveis robustos. pexels Felix Mittermeier
O design é dessas cabanas é acolhedor, com cores e móveis em estilo rústico, e costuma incluir áreas para refeições ao ar livre e varandas cobertas.- - reprodução/youtube Levi Kelly Tours
O design é dessas cabanas é acolhedor, com cores e móveis em estilo rústico, e costuma incluir áreas para refeições ao ar livre e varandas cobertas. - reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Casa na Árvore: Além das cabanas mais tradicionais, existem outras acomodações que são mais alternativas, como as casas na árvore.- pexels Brett Sayles
Casa na Árvore: Além das cabanas mais tradicionais, existem outras acomodações que são mais alternativas, como as casas na árvore. pexels Brett Sayles
Essas casas costumam ter vistas panorâmicas e são muito procuradas por seu aspecto único e por estarem em ambientes naturais.- reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Essas casas costumam ter vistas panorâmicas e são muito procuradas por seu aspecto único e por estarem em ambientes naturais. reprodução/youtube Levi Kelly Tours
Motorhome e Trailer: O caravanismo é muito popular entre viajantes que gostam de flexibilidade e independência.-pexels Linnea Hansen
Motorhome e Trailer: O caravanismo é muito popular entre viajantes que gostam de flexibilidade e independência. pexels Linnea Hansen
Motorhomes e trailers são equipados com cozinha, cama e banheiro, permitindo explorar várias regiões sem a necessidade de reservar acomodações fixas.-Pexels/Erik Schereder
Motorhomes e trailers são equipados com cozinha, cama e banheiro, permitindo explorar várias regiões sem a necessidade de reservar acomodações fixas. Pexels/Erik Schereder
Lodge e Eco-lodge: Estes alojamentos se integram ao ambiente natural e geralmente seguem práticas sustentáveis.-Reprodução do Youtube
Lodge e Eco-lodge: Estes alojamentos se integram ao ambiente natural e geralmente seguem práticas sustentáveis. Reprodução do Youtube
Encontrados em áreas de safári ou perto de parques nacionais, eles oferecem uma experiência de imersão na natureza com foco maior no ecoturismo.-Reprodução do Youtube
Encontrados em áreas de safári ou perto de parques nacionais, eles oferecem uma experiência de imersão na natureza com foco maior no ecoturismo. Reprodução do Youtube
Fazenda e Agriturismo: Este estilo de acomodação permite que os turistas experimentem as rotinas da vida rural. São muito comum em regiões como a Toscana, na Itália.- Pexels Roland Domke
Fazenda e Agriturismo: Este estilo de acomodação permite que os turistas experimentem as rotinas da vida rural. São muito comum em regiões como a Toscana, na Itália. Pexels Roland Domke
Os hóspedes podem participar de atividades como ordenha, colheita e preparo de alimentos locais. É uma opção mais intimista, para quem busca conexão com a cultura do campo.- Imagem Freepik
Os hóspedes podem participar de atividades como ordenha, colheita e preparo de alimentos locais. É uma opção mais intimista, para quem busca conexão com a cultura do campo. Imagem Freepik

Tópicos relacionados:

2026 beleza decoracao internet moda pinterest redes-sociais tendencia trends

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay