O que chega para o verão?

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A cada dia que se passa ficamos mais perto da estação mais quente do ano. Para muitos brasileiros, não existe nada melhor do que a época do ano em que a praia é o melhor destino, as roupas leves e esvoaçantes saem do armário e os chinelos não saem dos pés.

É muito bom esperar a chegada do verão se inteirando das tendências, novidades e apostas das marcas para a estação, né?! Por isso, separamos aqui algumas das tendências mais fortes da temporada. Confira:

onewaystore onewaystore/instagram



Crochê

Quem assistiu às últimas semanas de moda europeias já pôde ver que o crochê está em alta. Aqui no Brasil isso não é diferente. Enquanto em terras europeias ele aparece em peças mais urbanas e até invernosas, aqui ele será uma peça-chave no verão.

Vix VIXpaulahermanny/divulgação



Babados

Os babados marcaram forte presença nos desfiles mais badalados da temporada. A tendência é que eles continuem em alta, especialmente em peças fluidas com a estética boho. Nos biquinis eles também podem aparecer.



Aplicações

O dourado ainda brilha mais forte que muitas cores. Por isso, peças de moda praia, assim como casuais, investem em aplicações, sobretudo em formatos orgânicos, para trazer ainda mais elegância e um toque de luz nas peças.



Poá

O poá é uma estampa que parece estar sempre na moda. Básico, mas estiloso, ele eleva qualquer look e traz um toque retrô. Nesta temporada, entretanto, está mais forte do que nunca. Seja com bolinhas brancas no preto, bolinhas pretas no branco ou mesmo tons diferentes e variados, o poá é uma aposta certa.



Bandanas

Na cabeça, no pescoço ou na bolsa, as bandanas estão em um ótimo momento. Podem trazer uma pegada vintage e despojada, sem falar que são capazes de transformar qualquer produção.



De olho nos pés

O chinelo é um clássico que não sai de moda. Cada vez mais as marcas apostam em estampas e modelos diferentes para eles. Os tamancos de dedo, por exemplo, que parecem chinelos com pequenos saltos, estão de volta no universo da moda, apesar de serem um item polêmico que não agrada muita gente.

VIX VIXpaulahermanny/divulgação



Acessórios

Os acessórios maximalistas e coloridos são outro tópico quente do momento. Colares, braceletes e brincos de formatos lúdicos são a aposta ideal para deixar um look básico, estiloso.



Sardinhas

Sardinhas enlatadas deixaram de ser só um souvenir de quem viaja à Portugal. Elas agora estão por toda parte: em camisas, acessórios, etc. Além de serem fofas e divertidas, elas certamente combinam com a estética praiana do verão.

Básico antenado

A marca de beachwear VIX Paula Hermanny não larga a sobriedade das peças, que são por vezes básicas, mas se alia às tendências. Biquínis com aplicações e alças em dourado, por exemplo, são parte da coleção alto verão 2026, intitulada “In Her Nature”.



Diversos biquínis utilizam pedras em tonalidades distintas como detalhes, trazendo mais sofisticação às produções. O crochê também compõem modelos da marca, que aposta na tendência vinda diretamente dos desfiles europeus.



Na parte de moda resort, tecidos naturais e esvoaçantes – sobretudo algodão, linho, tule e viscose – e leves são a grande aposta da VIX. A marca também investe em estampas como o animal print, o geométrico e poá.



Arquétipos

A coleção apresenta três arquétipos femininos como parte essencial da coleção: Aurora, Amélie e Athena. Segundo a própria marca, “Aurora tem o mar como refúgio e inspiração, Amelie traduz a leveza do cotidiano e delicadeza de viver cada momento como um romance e Athena representa a celebração da vida”.



Tons mais pastel, românticos e outros mais intensos, além de modelagem que variam das mais largas às mais justas, expressam os diferentes perfis de mulheres que a marca se propôs a abraçar na nova coleção.

*Estagiária sob supervisão da

editora Isabela Teixeira da Costa