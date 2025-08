Mercado de autocuidado masculino se segmenta por classe e idade, diz estudo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O mercado de beleza e autocuidado masculino vem ganhando cada vez mais relevância no Brasil e no mundo. O que antes era um segmento restrito a poucos produtos e consumidores agora se configura como um universo complexo, dinâmico e estratégico para as grandes marcas. Homens de diferentes idades, classes sociais e regiões do país têm buscado cada vez mais soluções que expressem sua identidade, valorizem o bem-estar e acompanhem seus estilos de vida.

É o que mostrou o estudo Cosmentology 2025, da Croma Consultoria, que apresenta um panorama atualizado das marcas mais lembradas espontaneamente por homens brasileiros no segmento de autocuidado. Com base em 1.000 entrevistas realizadas em janeiro de 2025, a pesquisa evidencia que o público masculino não é mais homogêneo. As preferências deles se fragmentam conforme faixa etária, poder aquisitivo e valores pessoais.

“O crescimento do mercado masculino de beleza mostra que hoje o consumo é guiado por um conjunto muito mais amplo de valores, que vão além da estética”, afirma Edmar Bulla, fundador da Croma Consultoria. “As marcas precisam entender que o homem moderno busca conexão, autenticidade e propósito em suas escolhas”, aponta.

Entre os consumidores de maior renda e escolaridade, a Natura é a marca mais lembrada. Reconhecida por sua forte ligação com sustentabilidade e propósito, a marca ganha adeptos especialmente nas regiões Sudeste e Sul, que buscam produtos alinhados a valores de bem-estar, transparência e responsabilidade social.

Já O Boticário assume posição de preferência entre as gerações mais jovens, como Z e Millennials, além de consolidar forte presença na classe C, em especial no Nordeste. O sucesso da marca está atrelado a campanhas digitais eficazes, que promovem diversidade, inclusão e uma visão moderna do autocuidado masculino, mais plural e fluida.

Entre os homens mais maduros, como Baby Boomers e Geração X, a Nívea mantém forte apelo graças à sua tradição, confiabilidade e eficácia comprovada. A marca é uma referência para quem valoriza rotinas práticas e produtos consagrados, sobretudo no Sudeste.

Por outro lado, a Avon aparece em declínio, enfrentando dificuldades para se reposicionar no mercado masculino. O estudo sugere que a falta de estratégias específicas, baixa presença digital e pouca inovação têm afetado sua relevância.

O levantamento deixa claro que, no Brasil, o autocuidado masculino é um universo plural, com perfis distintos: o jovem que valoriza identidade e diversidade, o consumidor da classe C que prioriza funcionalidade, e o homem maduro que preza tradição e segurança.