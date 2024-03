A busca por serviços estéticos e o autocuidado masculino, especialmente entre homens mais jovens, abrem as portas para um segmento promissor do mercado.



Pesquisa da Allergan em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia revelou que 82,5% dos homens no país desejam realizar algum tipo de procedimento estético. Entre os mais procurados estão a depilação a laser – especialmente barba –, protocolos faciais – como limpeza de pele e os que visam a produção de colágeno – e redução de medidas.



Na Dr. Laser, em São Paulo, não seria diferente. Nos últimos anos, a rede viu aumentar de 3% para 10% os clientes do sexo masculino, que procuram, em sua maioria, justamente a depilação a laser, que pode ser realizada na linha da barba, no abdômen e na região genital, tanto por questões estéticas quanto pela necessidade de eliminação dos pelos para a prática de esportes.



"A frequência com que os homens utilizam lâminas e barbeadores nessas áreas pode levar à ocorrência de irritações, inflamações e até mesmo pequenas lesões. Por isso, parte do público masculino quer acabar de vez com os pelos e se livrar destes desconfortos"’, explica Ana Martins, coordenadora da rede.



Além da depilação a laser, as limpezas de pele e os peelings faciais também estão no ranking de procedimentos queridinhos deles, pois muitos homens adultos ainda sofrem com acne, oleosidade e manchas. O peeling realizado na região do rosto é eficaz no controle da oleosidade, no tratamento dos poros dilatados, evitando e amenizando as marcas causadas pela acne, além do clareamento das manchas faciais. Além disso, é capaz de estimular a renovação celular e a produção de colágeno e elastina, atenuando rugas e ajudando a combater o envelhecimento.



Há três opções de peelings: mecânicos, químicos e a laser, feitos através de protocolos inovadores."Os procedimentos estéticos, em geral, podem ser aplicados tanto nas peles femininas quanto masculinas, obtendo os mesmos resultados.

Os homens, em geral, estão reconhecendo os benefícios que a tecnologia pode agregar ao autocuidado”, explica Ana Martins. "Estes tratamentos aliviam a tensão do dia a dia, fortalecem o sistema imunológico e estimulam a autoconfiança, além de serem capazes de corrigir pontos que geram desconforto em cada pessoa’’, acrescenta a coordenadora.



O cuidado dos homens com a pele também é refletido no fato deles apostarem cada vez mais em skincare. Uma pesquisa divulgada este ano pela Ipsos apontou que preocupações com a pele são o grande motivo que levou os homens a se interessarem mais por cosméticos nos últimos anos, fazendo com que o Brasil responda hoje por 13% do mercado global de cosméticos para o sexo masculino.



De acordo com a consultoria Research & Markets, o segmento de cosméticos e produtos de beleza voltado para homens atingiu US$ 69 bilhões em 2020, e deve seguir em pleno crescimento, levando a previsão de que o setor movimente US$ 78,6 bilhões em 2024.