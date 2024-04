Acredito que muitos já tenham ouvido falar do Kurotel, que fica no Rio Grande do Sul. Fundado há 42 anos com o compromisso de cuidar do corpo e da mente, mantém até hoje esse propósito e foi só aprimorando e evoluindo os tratamentos oferecidos. Tais conhecimento e expertise foram transmitidos de geração para geração, preservando os princípios fundamentais que sustentam a empresa.



Reconhecido como um dos 100 melhores spas do mundo, em Nova York, o Kur é o único representante da América Latina selecionado por Bernard Burt, autor do livro “100 best spas of the world”.



Muitas pessoas que conheço voltaram de lá completamente mudadas, em termos de alimentação e estilo de vida saudável. Tenho que confessar: esta mudança radical durou pouco tempo na maioria dos casos, mas todos não mediram palavras para elogiar o spa, o serviço e os tratamentos.



Recebi esta semana material de lá com sete dicas para emagrecer de forma saudável, que a seguir compartilho com os leitores:



1. Adicione mais verde à dieta. A base de uma dieta saudável começa com o consumo generoso de folhas verdes. Ricos em fibras, vitaminas e minerais, vegetais como ora-pro-nóbis, rúcula e dente-de-leão não só nutrem o corpo como também ajudam na sensação de saciedade. A recomendação é incorporá-los em diversas refeições ao longo do dia, do café da manhã, em sucos verdes, às saladas antes do prato principal. Esse hábito contribui para a regulação do apetite e facilita o controle do peso.



2. Inclua grãos na alimentação. Grãos e sementes são tesouros nutricionais que promovem o emagrecimento saudável. Linhaça, chia e sementes de girassol, por exemplo, são ricos em fibras e ácidos graxos ômega-3, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e aumentar a saciedade. Incluir uma a duas colheres de sopa de grãos nas principais refeições pode ser um grande aliado na redução da cintura abdominal, além de oferecer benefícios ao coração e à saúde.



3. Cool fit drink. A hidratação desempenha um papel crucial no processo de emagrecimento. Optar por água, kombucha e kefir em vez de bebidas calóricas e açucaradas pode fazer diferença significativa. Essas bebidas saudáveis não só ajudam a manter o corpo hidratado como também dão suporte à saúde intestinal e contribuem para a melhor digestão e saciedade. Abandonar o consumo diário de refrigerantes pode levar à redução significativa de peso ao longo do ano.



4. Durma melhor. Uma boa noite de descanso ajuda na regulação de hormônios que controlam o apetite e promovem a sensação de saciedade. Estudos indicam que dormir bem aumenta a eficiência do corpo em usar gorduras como fonte de energia, contribuindo para a perda de peso de forma mais efetiva. Portanto, priorizar o sono reparador é estratégia chave no controle do peso.



5. Faça musculação. A musculação vai além do benefício estético, sendo fundamental para o emagrecimento. Ela ativa o metabolismo de forma mais eficiente do que exercícios cardiovasculares, aumentando o gasto calórico e promovendo a queima de gordura. O fortalecimento muscular contribui para a regulação de hormônios importantes, como o GH e a insulina, que têm papel crucial na manutenção do peso saudável.



6. Reduza o açúcar. Diminuir a ingestão de açúcares e carboidratos refinados é vital para quem deseja emagrecer. Esses alimentos elevam rapidamente o nível de glicose no sangue, provocando picos de insulina e aumentando o acúmulo de gordura. Optar por alimentos integrais e naturais, ricos em fibras, ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, facilitando o controle do peso e a redução da gordura corporal.



7. Dieta personalizada e mindful eating. Entender que cada indivíduo possui necessidades nutricionais únicas é fundamental para o sucesso do emagrecimento. A personalização da dieta, levando em consideração a individualidade bioquímica de cada pessoa, é essencial. Praticar o mindful eating, ou seja, comer de forma consciente, percebendo as sensações do corpo e o sabor dos alimentos, é ferramenta poderosa para alcançar e manter o peso saudável.