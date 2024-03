Você já teve a sensação de dormir oito horas à noite, mas acordar cansado? Já teve a sensação de que esteve acordado a noite inteira e não conseguiu ter nem uma hora de sono reparador? A seguir, publicamos o artigo que nos foi enviado pelo neurologista e neurofisiologista Alexandre Motta Mecê sobre a importância de dormir bem:

“Entender como o sono é estruturado, o que chamamos de arquitetura do sono, é nosso primeiro passo. O sono é composto por quatro fases que se alternam. A mudança de etapas é fundamental para que o cérebro trabalhe todos os órgãos do corpo de modo coordenado, como uma orquestra, o que permite que a pessoa descanse bem e tenha produção dos hormônios noturnos de modo saudável.

Cada fase tem suas características próprias, que vão muito além de descansar e sonhar – elas regulam atividades do coração, pulmão, músculos e nervos. Então, o contrário também é verdade: um sono desorganizado pode trazer problemas de saúde.

Portanto, precisamos conversar sobre duas coisas diferentes: a necessidade de horas de sono e a arquitetura do sono. O tempo mínimo necessário varia de pessoa para pessoa, levando em consideração principalmente a idade (geralmente, bebês dormem mais horas por dia, idosos costumam dormir menos) e a demanda individual.

Há pacientes 'dormidores curtos', ou seja, com seis a sete horas de sono por noite, sentem-se bem e ativos para o dia seguinte. Da mesma forma, existem pessoas 'dormidoras longas', que precisam de mais tempo para a mesma sensação, cerca de nove a dez horas/noite. Dizemos que a média de sete/oito horas é mais próxima do ideal para adultos.

Estudos mostram que a arquitetura do sono se organiza em quatro fases que, no ciclo normal, costumam se alternar: N1 (sonolência, quando ainda estamos pegando no sono); N2 e N3 (quando o sono é mais profundo); e REM (Rapid Eye Movement, em inglês, quando o corpo se encontra totalmente parado e os olhos apresentam movimentos rápidos característicos – é a fase em que sonhamos).



O sono saudável passa por todas as fases por cerca de 90 minutos, reiniciando novamente o ciclo até despertarmos.

O que é necessário para dormir bem? Além de entendermos a necessidade de horas de descanso de cada um, é importante que a arquitetura do nosso sono seja a mais ideal possível. Estresse, ansiedade, medicamentos, bebidas estimulantes, refeições grandes à noite, cochilos diurnos são hábitos que alteram essa arquitetura, fazendo com que a pessoa sinta que não consegue ter uma boa noite de sono.

Há também a higiene do sono, o conjunto de hábitos que reorganizam a arquitetura a que nos referimos. Destaco alguns deles: manter rotina de horário para dormir, não tomar café ou bebidas alcoólicas à noite, evitar cochilos diurnos, preferir ambientes silenciosos e escuros, evitar refeições pesadas à noite e ir para a cama quando realmente estiver com sono.

A busca de hábitos saudáveis do sono deve ser uma rotina, pois estamos falando da necessidade fisiológica que envolve muito mais que o simples ato de descansar. Você se considera uma pessoa com hábito de sono saudável? Caso precise de ajuda, a opinião médica do especialista é sempre bem-vinda.”