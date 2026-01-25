Joias para o verão

As mulheres amam diamantes. Isso já foi até tema de filme que a eterna musa da sensualidade, Marylin Monroe. Vamos ampliar esta frase. As mulheres amam joias, desde as mais delicadas e esportivas para o uso no dia a dia, até as mais elaboradas, exageradas e ricas.



As joias são verdadeiras obras de arte que adornam as mulheres – e os homens –, afinal, já existem linhas de joias masculinas belíssimas, e eles usam com muito bom gosto. E o que não falta é criatividade entre os designers para criarem peças cada vez mais lindas e inusitadas.

O verão 2026 confirma uma tendência que já vinha ganhando espaço nas passarelas e nas ruas: o protagonismo das joias minimalistas. Com design limpo, traços delicados e acabamento sofisticado, as peças são mais leves, funcionais e conectadas ao estilo de vida contemporâneo.

NIDIA DUEK E Fabíola Pentagna Divulgação



A tendência aparece em colares finos, brincos pequenos ou médios, anéis geométricos e pulseiras delicadas, pensados para o dia a dia. São joias que valorizam a simplicidade sem abrir mão da elegância, ideais tanto para uso individual quanto em composições e sobreposições.



Segundo Henrique Lima, CEO da Roma Joias, o consumidor está cada vez mais atento à versatilidade das peças. O minimalismo atende esse desejo: joias atemporais, fáceis de combinar e que funcionam em diferentes ocasiões. As joias minimalistas deixam de ser apenas complementos e passam a expressar personalidade, aparecendo em versões com texturas sutis, formatos orgânicos discretos e detalhes que fazem a diferença no visual.

Joias em Ônix, prata e papel Divulgação



Joia em prata e papel

Algumas parcerias nascem do encontro improvável entre matérias e gestos. A nova coleção de NidiaDuek, criada em collab com o Estúdio Papelaria, de Fabíola e Christian Pentagna, é uma dessas conjunções raras e inusitadas em que o design e o pensamento contemporâneo se encontram com naturalidade. Reconhecida por sua trajetória como sócia e diretora-criativa das lendárias Fórum e Triton, Nidia traz agora à joalheria o mesmo olhar sofisticado e sensível que marcou toda uma geração da moda brasileira.



A partir do diálogo entre prata, ônix e papel resistente à água, ela explora contrastes que definem sua pesquisa criativa: a leveza e a densidade, o gesto e a estrutura, o instante e o que permanece. Inspirada nos leques espanhóis, a coleção traduz o movimento e a teatralidade desse objeto histórico em ritmo, forma e textura. O leque, instrumento de comunicação e mistério, se torna metáfora do ato de criar, um gesto que revela e oculta, como o próprio trabalho artesanal.



“As joias nasceram da vontade de capturar o instante, o movimento que antecede o vento, o gesto que revela e se transforma. A prata e o ônix trazem o peso do tempo, enquanto o papel, delicado e resistente, fala do efêmero. É nessa tensão que a peça ganha alma”, explica Nidia.



Cada joia se desdobra como uma microarquitetura portátil, onde o papel resistente à água atua como mediador poético e técnico, delicado e forte. Em contraste com o brilho da prata e a profundidade do ônix, ele introduz uma dimensão quase espiritual — o instante entre o que se dissolve e o que permanece. “Tratar o papel como joia foi a essência do nosso processo criativo”, diz Fabíola Pentagna.



O resultado da colaboração entre Nidia Duek e Papelaria ultrapassa a joalheria e entra no campo da arte contemporânea. As peças não são apenas de adornos, “mas de micro-esculturas de uso, que traduzem o diálogo entre corpo, matéria e gesto”. Cada peça propõe uma nova forma de se pensar o luxo: não mais no excesso, mas na inteligência da combinação, na delicadeza da invenção.



Versatilidade nas formas

A Life by Vivara propõe, para a estação mais quente do ano, criar composições versáteis e personalizadas para usar as joias da linha Moments, reforçando a sensação de liberdade de estilo e a autoexpressão. A partir da análise de tendências e do comportamento do consumidor, a marca apresenta visuais que conversam com diferentes estilos e produções de verão.



Esse movimento acompanha uma mudança clara no mercado de moda. Segundo pesquisa recente divulgada pelo E-Commerce Brasil, 80% dos consumidores demonstram maior propensão a comprar de marcas que oferecem experiências personalizadas, e mais de 66% preferem marcas que sugerem combinações alinhadas ao seu estilo pessoal, indicando uma busca crescente por propostas que vão além do convencional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A campanha explora possibilidades de styling que vão além do seu uso básico. Moments aparece em produções criativas e inusitadas — no cabelo, na bolsa, no pulso, na roupa e no pescoço — reforçando seu potencial de personalização e acompanhando um movimento crescente do mercado de moda, que valoriza a individualidade, o mix de joias e o uso para além do convencional.