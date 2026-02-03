Assine
Maquiagem de Zara Larsson: copie o look da cantora para o Carnaval

A estética maximalista da artista é aposta para a folia; veja o passo a passo para reproduzir o visual sem erro

03/02/2026 09:57 - atualizado em 03/02/2026 13:07

Maquiagem de Zara Larsson: copie o look da cantora para o Carnaval
A cantora Zara Larsson, referência em maquiagem maximalista, inspira looks vibrantes com muito brilho para o Carnaval. crédito: Redes sociais

A cantora sueca Zara Larsson se tornou um fenômeno nas redes sociais, e não apenas por sua voz. Durante a turnê “Midnight Sun Tour”, suas maquiagens icônicas e cheias de atitude viralizaram, transformando-se rapidamente em referência para quem ama beleza e ousadia.

Essa estética maximalista, que abusa de cores e brilho, é a grande aposta para invadir os bloquinhos e as festas de Carnaval. Para a maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, Chloé Gaya, o visual da cantora resgata o glamour dos anos 2000, com foco em cores vibrantes, muito brilho e aplicações de pedrarias, é a inspiração perfeita para quem deseja uma produção intensa e nada discreta para a folia.

O melhor de tudo é que, apesar de parecer complexo, o look pode ser reproduzido de forma prática. Com os produtos certos e algumas técnicas simples, é possível criar uma maquiagem de impacto para brilhar durante toda a festa.

Close-up de mulher com maquiagem de glitter nos olhos, blush rosa, lábios brilhantes e unhas pink.
A estética maximalista, com muito brilho e cores vibrantes, é uma inspiração perfeita para os looks de Carnaval.Redes sociais

1. Blush sem moderação

O blush é o protagonista aqui. Para seguir a inspiração, aposte em tons rosados e claros, aplicando uma quantidade generosa nas bochechas.

“Além de bastante blush nas bochechas, a artista costuma aplicar o produto também no nariz, criando aquele efeito saudável e corado, típico das produções mais fresh”, conta a maquiadora

2. Sombras vibrantes e em camadas

O olhar é o ponto alto da produção. Use sombras bem pigmentadas para um resultado impactante, sem medo de ousar em cores como rosa, verde, azul e laranja. “O segredo está em esfumar bem cada camada. Fazer um degradê entre tons mais claros e mais escuros garante profundidade e valoriza o olhar”, sugere Chloé.

Finalize com cílios postiços volumosos, que podem até ser coloridos, para complementar o drama.

3. Brilho e aplicações criativas

Nesta estética, não existem regras para o brilho. Use a criatividade para aplicar glitter e pedrarias onde sua imaginação mandar.

Mulher loira exibe dois looks de maquiagem ousados com brilho, pedrarias e cores.
Maquiagens maximalistas de Zara Larsson, com brilho e cores vibrantes, inspiram looks ousados para o Carnaval.Redes sociais

"A graça dessa tendência é justamente a liberdade de criar. Com seu estilo característico e diferenciado, Zara sempre surpreende nos visuais. Além de brilhos nos olhos, ela também inova com pedrinhas na região da testa e até do nariz!", revela a maquiadora.

Para garantir que tudo fique no lugar durante a festa, a dica é usar cola de cílios, que oferece uma fixação segura por horas.

4. Lábios com efeito gloss

Para equilibrar uma maquiagem tão marcante, os lábios pedem muito brilho. O combo ideal envolve contornar a boca com um lápis e preencher com um gloss de alta cintilância.

“No Carnaval, ninguém quer ter que ficar retocando o batom. Por isso, aposte em opções que garantam alta fixação mas mantenham a hidratação em dia”, sugere a diretora artística. 

5. Fixação para durar a folia

Uma maquiagem de Carnaval precisa resistir ao calor e às longas horas de festa. Por isso, a fixação é indispensável. Após finalizar a pele e os olhos, aplique uma bruma ou spray fixador. Esse produto cria uma película protetora que garante que sua produção permaneça intacta do início ao fim do bloquinho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

