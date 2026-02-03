Maquiagem de Zara Larsson: copie o look da cantora para o Carnaval

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora sueca Zara Larsson se tornou um fenômeno nas redes sociais, e não apenas por sua voz. Durante a turnê “Midnight Sun Tour”, suas maquiagens icônicas e cheias de atitude viralizaram, transformando-se rapidamente em referência para quem ama beleza e ousadia.

Essa estética maximalista, que abusa de cores e brilho, é a grande aposta para invadir os bloquinhos e as festas de Carnaval. Para a maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, Chloé Gaya, o visual da cantora resgata o glamour dos anos 2000, com foco em cores vibrantes, muito brilho e aplicações de pedrarias, é a inspiração perfeita para quem deseja uma produção intensa e nada discreta para a folia.

O melhor de tudo é que, apesar de parecer complexo, o look pode ser reproduzido de forma prática. Com os produtos certos e algumas técnicas simples, é possível criar uma maquiagem de impacto para brilhar durante toda a festa.

A estética maximalista, com muito brilho e cores vibrantes, é uma inspiração perfeita para os looks de Carnaval.Redes sociais

1. Blush sem moderação

O blush é o protagonista aqui. Para seguir a inspiração, aposte em tons rosados e claros, aplicando uma quantidade generosa nas bochechas.

“Além de bastante blush nas bochechas, a artista costuma aplicar o produto também no nariz, criando aquele efeito saudável e corado, típico das produções mais fresh”, conta a maquiadora

2. Sombras vibrantes e em camadas

O olhar é o ponto alto da produção. Use sombras bem pigmentadas para um resultado impactante, sem medo de ousar em cores como rosa, verde, azul e laranja. “O segredo está em esfumar bem cada camada. Fazer um degradê entre tons mais claros e mais escuros garante profundidade e valoriza o olhar”, sugere Chloé.

Finalize com cílios postiços volumosos, que podem até ser coloridos, para complementar o drama.

3. Brilho e aplicações criativas

Nesta estética, não existem regras para o brilho. Use a criatividade para aplicar glitter e pedrarias onde sua imaginação mandar.

Maquiagens maximalistas de Zara Larsson, com brilho e cores vibrantes, inspiram looks ousados para o Carnaval.Redes sociais

"A graça dessa tendência é justamente a liberdade de criar. Com seu estilo característico e diferenciado, Zara sempre surpreende nos visuais. Além de brilhos nos olhos, ela também inova com pedrinhas na região da testa e até do nariz!", revela a maquiadora.

Para garantir que tudo fique no lugar durante a festa, a dica é usar cola de cílios, que oferece uma fixação segura por horas.

4. Lábios com efeito gloss

Para equilibrar uma maquiagem tão marcante, os lábios pedem muito brilho. O combo ideal envolve contornar a boca com um lápis e preencher com um gloss de alta cintilância.

“No Carnaval, ninguém quer ter que ficar retocando o batom. Por isso, aposte em opções que garantam alta fixação mas mantenham a hidratação em dia”, sugere a diretora artística.

5. Fixação para durar a folia

Uma maquiagem de Carnaval precisa resistir ao calor e às longas horas de festa. Por isso, a fixação é indispensável. Após finalizar a pele e os olhos, aplique uma bruma ou spray fixador. Esse produto cria uma película protetora que garante que sua produção permaneça intacta do início ao fim do bloquinho.

