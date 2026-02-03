Assine
Argos

Empresário é alvo da PF pela segunda vez em operação contra descaminho

Um dos comerciantes envolvidos já havia sido preso em 2021 pelo crime de contrabando, e celulares e outros eletrônicos foram apreendidos

Vinicius Lemos - Especial para o EM
03/02/2026 19:56 - atualizado em 03/02/2026 19:58

EmpAção da PF foi realizada em conjunto com a Receita Federal
Ação da PF foi realizada em conjunto com a Receita Federal crédito: Divulgação/PF

Um empresário de Uberlândia foi alvo da Polícia Federal pela segunda vez em cinco anos, durante operação deflagrada nesta terça-feira (2/2) na cidade do Triângulo Mineiro. A Operação Argos tinha o objetivo de fiscalizar três estabelecimentos comerciais do ramo de eletrônicos por suspeita de descaminho.

A PF agiu em conjunto com a Receita Federal, e as investigações apontaram que os responsáveis pelos locais são suspeitos de comercializar produtos de forma irregular. Durante a ação, foram identificados indícios de venda de mercadorias sem nota fiscal, importação irregular de produtos, prática de descaminho, além de movimentações financeiras incompatíveis com a atividade declarada.

Um dos comerciantes envolvidos já havia sido preso em 2021 pelo crime de contrabando, e a empresa vinculada a ele apresenta sinais de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

A operação resultou na apreensão de celulares, acessórios e outros dispositivos eletrônicos suspeitos de importação ilegal.

As irregularidades apuradas causam prejuízos à economia formal, como evasão fiscal, concorrência desleal, riscos ao consumidor e possível relação com outras práticas criminosas. Na operação desta terça-feira, ninguém foi detido.

Concluídos os procedimentos administrativos, os produtos apreendidos poderão ser declarados perdidos e destinados a leilão.

