Cadela cega, surda e idosa cai em erosão e passa por resgate delicado

Uma cadela em situação de risco foi salva pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) após cair de um barranco em Araxá, no Alto Paranaíba. Hera, uma Shih Tzu sem idade definida, foi retirada com segurança em uma operação de 50 minutos.

Segundo os bombeiros, o terreno apresentava instabilidade, o que impedia qualquer tentativa de retirada da cadela pelos moradores. Sem conseguir subir do local, um terreno de barro cheio de entulho, e visivelmente vulnerável, o resgate de Hera exigiu uma operação técnica e cuidadosa por parte da guarnição.

Os bombeiros precisaram prender uma corda na viatura, descer um militar por rapel e, assim, resgatar a cachorrinha. A ocorrência se tornou ainda mais delicada após a tutora contar que o animal é idoso, além de ser cego e surdo. Hera já era idosa quando foi adotada pela tutora, por isso ninguém sabe sua idade.

De acordo com o relato da dona, ela já havia caído anteriormente no mesmo buraco, e foi a própria tutora quem acionou novamente o Corpo de Bombeiros ao perceber o risco. A mulher se emocionou ao recebê-la em segurança. O animal não apresentava ferimentos aparentes e ficou sob os cuidados da responsável.