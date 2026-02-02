Árvore cai sobre rede elétrica e provoca incêndio em transformador em BH

Uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica e provocou um incêndio em um transformador na madrugada desta segunda-feira (2/2), no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na Rua Henriqueta Lisboa. No local, um eucalipto de grande porte tombou sobre a fiação elétrica e atingiu um transformador, que acabou pegando fogo.

Com a queda, cabos de energia se romperam e caíram ao solo ainda energizados. A árvore permaneceu apoiada na rede elétrica dos dois lados da via, o que levou à interdição da rua.

Os bombeiros isolaram a área devido ao risco de eletrocussão. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e compareceu ao local para desenergizar a rede, possibilitando a atuação segura das equipes.

Até a última atualização, a via permanecia interditada e não havia previsão para liberação.

Chuva em BH

Belo Horizonte começou o mês de fevereiro com chuva, acendendo um alerta. A Defesa Civil municipal emitiu, na manhã desta segunda-feira (2/2), um comunicado de chuva forte, válido até as 8h de terça-feira (3/2).

Segundo o órgão, as precipitações podem chegar a 40 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.