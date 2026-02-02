Assine
overlay
Início Gerais
INTERDITADO

Árvore cai sobre rede elétrica e provoca incêndio em transformador em BH

Queda de eucalipto interditou via e causou risco de eletrocussão no Bairro Jardim Vitória

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/02/2026 09:50 - atualizado em 02/02/2026 09:57

compartilhe

SIGA
x
Com a queda da árvore de grande porte, cabos de energia se romperam e caíram ao solo ainda energizados
Com a queda da árvore de grande porte, cabos de energia se romperam e caíram ao solo ainda energizados crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica e provocou um incêndio em um transformador na madrugada desta segunda-feira (2/2), no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na Rua Henriqueta Lisboa. No local, um eucalipto de grande porte tombou sobre a fiação elétrica e atingiu um transformador, que acabou pegando fogo.

Com a queda, cabos de energia se romperam e caíram ao solo ainda energizados. A árvore permaneceu apoiada na rede elétrica dos dois lados da via, o que levou à interdição da rua.

Leia Mais

Os bombeiros isolaram a área devido ao risco de eletrocussão. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e compareceu ao local para desenergizar a rede, possibilitando a atuação segura das equipes.

Até a última atualização, a via permanecia interditada e não havia previsão para liberação.

Chuva em BH

Belo Horizonte começou o mês de fevereiro com chuva, acendendo um alerta. A Defesa Civil municipal emitiu, na manhã desta segunda-feira (2/2), um comunicado de chuva forte, válido até as 8h de terça-feira (3/2).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o órgão, as precipitações podem chegar a 40 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

Tópicos relacionados:

arvore bh chuva rede-eletrica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay