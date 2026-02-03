Suspeito de incendiar casas de cães em Nova Lima ainda não foi identificado
As casas dos animais foram destruídas pela segunda vez em menos de seis meses
Um homem suspeito de incendiar casas de cachorros na Rua Kingston, no Jardim Canadá, em Nova Lima, na Grande BH, está sendo procurado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A corporação pede que as pessoas compartilhem informações caso tenham qualquer notícia a respeito.
As casinhas eram mantidas pela ONG Adote Jardim Canadá, instituição que acolhe e direciona cachorros em situação de rua para novos donos. As moradias buscam proteger os animais da chuva e do frio nas alamedas.
O incêndio ocorreu na última quarta-feira (28/1) e destruiu completamente todas as moradias dos animais. Nas imagens divulgadas nas redes sociais da ONG, é possível ver um homem, ainda não identificado, andando entre as casinhas dos cachorros enquanto as chamas percorrem as estruturas.
A PCMG busca informações sobre o responsável pelo incêndio e solicita que todo cidadão que tiver qualquer informação sobre o caso denuncie pelo canal do Disque Denúncia Unificado – 181, garantindo que o anonimato será preservado.