Centenas protestam em Copacabana pela morte do cachorro Orelha
Manifestação reuniu centenas de pessoas na orla carioca neste domingo para cobrar aplicação rigorosa da lei que versa sobre maus-tratos a animais
O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) organizou uma caminhada em Copacabana neste domingo (1º/2) para pedir justiça pela morte do cachorro Orelha. O animal morreu no início de janeiro em Florianópolis (SC).
Centenas de manifestantes participaram do ato, que percorreu a orla entre os postos 2 e 6 da praia de Copacabana. O protesto cobrou a aplicação rigorosa da legislação vigente no caso.
"Estamos cobrando Justiça pela morte do cachorro Orelha, para que a legislação em vigor seja cumprida com o rigor que o caso merece. Nosso ato também pede respeito e amor por todos os nossos animais", afirmou Marcelo Queiroz.
O deputado é conhecido defensor da causa animal e participou da aprovação do PL Lei 347/03 na Câmara dos Deputados. O projeto aumenta as sanções para tráfico de animais silvestres e maus-tratos a cavalos. A proposta aguarda votação no Senado Federal.
Marcelo Queiroz também apresentou o Projeto de Lei 1.494/21, que dobra a pena para quem pratica o crime de zoofilia.