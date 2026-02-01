Assine
overlay
Início Nacional
MAUS-TRATOS

Centenas protestam em Copacabana pela morte do cachorro Orelha

Manifestação reuniu centenas de pessoas na orla carioca neste domingo para cobrar aplicação rigorosa da lei que versa sobre maus-tratos a animais

Publicidade
Carregando...
RT
Redação Tupi
RT
Redação Tupi
Repórter
01/02/2026 22:37

compartilhe

SIGA
x
Centenas protestam em Copacabana pela morte do cachorro Orelha
Centenas protestam em Copacabana pela morte do cachorro Orelha crédito: Tupi

O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) organizou uma caminhada em Copacabana neste domingo (1º/2) para pedir justiça pela morte do cachorro Orelha. O animal morreu no início de janeiro em Florianópolis (SC).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Centenas de manifestantes participaram do ato, que percorreu a orla entre os postos 2 e 6 da praia de Copacabana. O protesto cobrou a aplicação rigorosa da legislação vigente no caso.

Leia Mais

"Estamos cobrando Justiça pela morte do cachorro Orelha, para que a legislação em vigor seja cumprida com o rigor que o caso merece. Nosso ato também pede respeito e amor por todos os nossos animais", afirmou Marcelo Queiroz.

O deputado é conhecido defensor da causa animal e participou da aprovação do PL Lei 347/03 na Câmara dos Deputados. O projeto aumenta as sanções para tráfico de animais silvestres e maus-tratos a cavalos. A proposta aguarda votação no Senado Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marcelo Queiroz também apresentou o Projeto de Lei 1.494/21, que dobra a pena para quem pratica o crime de zoofilia.

Tópicos relacionados:

copacabana maus-tratos-aos-animais protesto rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay