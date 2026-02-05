Adolescente baleada em padaria morre no hospital, diz pai

Emanuelly Geovanna, de 14 anos, baleada em uma padaria em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, na noite dessa quarta-feira (4/2), morreu no Hospital Risoleta Neves nesta quinta-feira (5/2). A informação foi dada por Gleidson Seabra, pai da menina e dono do estabelecimento, em entrevista dada à imprensa nesta tarde. Emanuelly foi uma das três vítimas do crime. Nathielly Kamilly, funcionária da padaria, e Ione Ferreira, cliente do comércio, morreram no local.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Emanuelly teria sido atingida por três tiros: um na cabeça, um no braço direito e um na perna direita. Após ser ferida, ela foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves. A adolescente estaria trabalhando na padaria durante as férias para ajudar o pai.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) não confirmou a morte da menina. A corporação informou que, até o momento, o corpo de Emanuelly não deu entrada no Instituto Médico-Legal (IML).

Crime

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada para uma ocorrência de homicídios em uma padaria no Bairro Lagoa na noite dessa quarta-feira (4/2). Ao chegarem ao local, os militares encontraram Nathielly Kamilly, de 16 anos, e Ione Ferreira, de 56, mortas. Ambas foram baleadas.

Na padaria também estava uma testemunha, irmã de Emanuelly. À polícia, a jovem relatou que o autor do crime entrou no estabelecimento usando touca e capacete e desferiu os primeiros tiros contra Nathielly. Em seguida, teria disparado contra Ione e Emanuelly.

A testemunha contou ainda que o autor do crime se virou para ela e, diante disso, ela implorou para que ele não a matasse. Conforme relatado, em resposta, o homem teria sorrido e feito uma careta para a jovem. Em seguida, fugiu do local em uma moto.

Na tarde desta quinta-feira (5/2), os corpos de Nathielly Kamilly e Ione Ferreira foram liberados do IML a familiares após passarem por exames.

Suspeito

Um dos suspeitos de cometer o crime é um adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nathielly. Ele foi detido pela PCMG. Ao Estado de Minas, a mãe dele alegou que o filho não foi o autor dos homicídios.

Segundo a mãe, ela e o filho estavam na casa da avó do jovem e as câmeras de segurança da vizinhança registraram os momentos em que o adolescente saiu e voltou para a residência naquela noite. De acordo com o relato, ela pediu ao filho que fosse a uma mercearia próxima comprar cigarros, e ele teria retornado em poucos minutos.

A mãe alega ainda que a padaria onde o crime ocorreu fica longe do local onde estavam, o que impossibilitaria o deslocamento e o retorno no tempo registrado pelas imagens. Ela afirma possuir o comprovante da compra realizada pelo jovem.

O adolescente segue apreendido e aguarda vaga para ser encaminhado a um centro socioeducativo. Até o momento, o caso não é tratado como feminicídio. “A princípio, em sede de plantão, o suspeito foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, mas no curso das investigações serão realizadas todas as diligências necessárias à elucidação do caso”, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em nota.

