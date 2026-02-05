Mortes da padaria: mãe de suspeito diz que há provas de sua inocência

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O principal suspeito de assassinar a tiros uma mulher de 56 anos e uma adolescente de 16, além de ferir outra de 14, na noite dessa quarta-feira (4/2), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, foi apreendido e levado para a Promotoria de Justiça do município. No entanto, a mãe do jovem de 17 anos alega que, no momento do crime, ele estava em casa com ela.

Segundo a mãe do adolescente, a vítima Nathielly Kamilly Fernandes Faria havia terminado o namoro com o rapaz, mas os dois haviam reatado. Ela afirma que ambos foram avisados sobre o ataque por uma vizinha quando ainda estavam em casa. Após a notícia, teriam ido ao estabelecimento, onde o filho teria chorado ao ver o corpo da companheira.

A mulher diz que ela e o filho estavam na casa da avó do jovem e que câmeras de segurança da vizinhança registraram os momentos em que o adolescente saiu e voltou para a residência naquela noite. De acordo com o relato, ela pediu ao filho que fosse a uma mercearia próxima comprar cigarros, e ele teria retornado em poucos minutos.

A mãe alega ainda que a padaria onde o crime ocorreu fica longe do local onde estavam, o que impossibilitaria o deslocamento e o retorno no tempo registrado pelas imagens. Ela afirma possuir o comprovante da compra realizada pelo jovem.

Informações preliminares indicam que uma testemunha que estava na padaria acredita que o adolescente não seja o autor dos disparos. A versão contrapõe depoimentos de pessoas que estavam no entorno do comércio no momento do ataque. À polícia, essas testemunhas disseram que um ex-namorado de Nathielly teria ido ao local e, por ciúmes, iniciado uma discussão antes dos tiros.

O adolescente segue apreendido e aguarda vaga para ser encaminhado a um centro socioeducativo. Até o momento, o caso não é tratado como feminicídio. “A princípio, em sede de plantão, o suspeito foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, mas no curso das investigações serão realizadas todas as diligências necessárias à elucidação do caso”, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em nota enviada ao Estado de Minas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos