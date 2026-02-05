Crime organizado: Polícia Civil combate avanço no Cabana do Pai Tomás
Dois homens foram presos e 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Investigação aponta que criminosos instalaram câmeras para vigiar a PM no local
Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (5/2) para impedir o avanço do crime organizado no estado resultou na prisão de dois homens e no cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, e em Contagem, na Região Metropolitana. As informações foram repassadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
Segundo o delegado do Departamento de Obrigação de Proteção à Pessoa, Thiago Machado, os mandados foram fruto de investigações sobre crimes de homicídio e organizações criminosas.
De acordo com o delegado, os alvos eram todos ligados a um grupo criminoso que atua no Cabana e que possui familiares e conhecidos dentro do sistema prisional que continua operando no crime. Conforme a Polícia Civil, o trabalho da corporação focou, em primeiro lugar, em quebrar ao vínculo com os indivíduos presos.
A investigação também descobriu uma área de gravação clandestina. O grupo instalou câmeras em locais estratégicos das vilas para verificar a entrada de viaturas no local. Além disso, ainda foi feita a identificação de pichações, que demonstram o controle do lugar. "Essa rede televisiva está sendo utilizada para monitorar as viaturas, principalmente da Polícia Militar que fazia segurança do local", explicou ele.
Além das prisões, foram apreendidos celulares dentro do sistema prisional, drogas, armas de fogo e outros instrumentos que vão ser utilizados na apuração.