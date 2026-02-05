Crime organizado: Polícia Civil combate avanço no Cabana do Pai Tomás

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (5/2) para impedir o avanço do crime organizado no estado resultou na prisão de dois homens e no cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, e em Contagem, na Região Metropolitana. As informações foram repassadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Segundo o delegado do Departamento de Obrigação de Proteção à Pessoa, Thiago Machado, os mandados foram fruto de investigações sobre crimes de homicídio e organizações criminosas.

De acordo com o delegado, os alvos eram todos ligados a um grupo criminoso que atua no Cabana e que possui familiares e conhecidos dentro do sistema prisional que continua operando no crime. Conforme a Polícia Civil, o trabalho da corporação focou, em primeiro lugar, em quebrar ao vínculo com os indivíduos presos.

A investigação também descobriu uma área de gravação clandestina. O grupo instalou câmeras em locais estratégicos das vilas para verificar a entrada de viaturas no local. Além disso, ainda foi feita a identificação de pichações, que demonstram o controle do lugar. "Essa rede televisiva está sendo utilizada para monitorar as viaturas, principalmente da Polícia Militar que fazia segurança do local", explicou ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além das prisões, foram apreendidos celulares dentro do sistema prisional, drogas, armas de fogo e outros instrumentos que vão ser utilizados na apuração.