Assine
overlay
Início Gerais
INDICIADO PELA POLÍCIA CIVIL

Grande BH: suspeito de estuprar babá em lagoa tinha fixação por ela, diz PC

Crime sexual aconteceu em 17 de janeiro em Santa Luzia. Vítima foi brutalmente agredida, sendo socorrida após ser avistada por um comerciante

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
30/01/2026 23:43

compartilhe

SIGA
x
Suspeito de estupro foi preso pela Polícia Militar em Jaíba
Suspeito de estupro foi preso pela Polícia Militar em Jaíba crédito: PMMG/Divulgação

O homem de 35 anos, suspeito de estuprar, agredir e abandonar uma babá de 48 anos, seminua, em uma lagoa em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tinha "fixação" pela vítima. A informação foi divulgada pela Polícia Civil (PCMG), nesta sexta-feira (30/1), em coletiva à imprensa. O agressor foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta (29/1), em Jaíba, no Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Segundo relatos da própria vítima, do marido e de vizinhos, ele tinha uma certa fixação por ela. Esse homem a conhecia de vista e trabalhava em uma empresa perto da casa da vítima", explicou a delegada Débora Castro Paradela, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Santa Luzia, acrescentando que o homem foi indiciado por estupro e feminicídio tentado.

Leia Mais

Conforme explicou, a polícia ainda não sabe se o crime resultou, de fato, em ato sexual forçado. O marido da vítima contou que a esposa não se lembra. Porém, a PCMG tem certeza de que ocorreram "atos libidinosos", podendo essa prática já ser enquadrada no crime de estupro.

A vítima, conforme a PCMG, passou por várias cirurgias em decorrência do estado grave em que se encontrava no momento da internação no Hospital João XXIII. "Realizamos requisições periciais de DNA para determinar se ocorreu conjunção carnal, mas elas ainda estão pendentes de conclusão", pontuou a delegada.

O crime aconteceu no último dia 17, pouco depois de a vítima sair de casa para trabalhar, por volta das 5h30. Na oportunidade, foram apreendidas as roupas do suspeito com respingos de sangue. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança próximo a uma lagoa, no Bairro Duquesa II, onde a vítima foi achada a cerca de 30 metros da margem. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme o registro da ocorrência policial, a vítima foi retirada da água com diversas lacerações no rosto. No local também estava parte de suas roupas, que foram arrancadas, além de um pedaço de madeira sujo de sangue e pertences pessoais. A mulher também teve lesões nas costelas, no fígado e nos rins. 

 
 

Tópicos relacionados:

baba estupro santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay