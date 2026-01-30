Grande BH: suspeito de estuprar babá em lagoa tinha fixação por ela, diz PC

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O homem de 35 anos, suspeito de estuprar, agredir e abandonar uma babá de 48 anos, seminua, em uma lagoa em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tinha "fixação" pela vítima. A informação foi divulgada pela Polícia Civil (PCMG), nesta sexta-feira (30/1), em coletiva à imprensa. O agressor foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta (29/1), em Jaíba, no Norte do estado.

"Segundo relatos da própria vítima, do marido e de vizinhos, ele tinha uma certa fixação por ela. Esse homem a conhecia de vista e trabalhava em uma empresa perto da casa da vítima", explicou a delegada Débora Castro Paradela, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Santa Luzia, acrescentando que o homem foi indiciado por estupro e feminicídio tentado.

Conforme explicou, a polícia ainda não sabe se o crime resultou, de fato, em ato sexual forçado. O marido da vítima contou que a esposa não se lembra. Porém, a PCMG tem certeza de que ocorreram "atos libidinosos", podendo essa prática já ser enquadrada no crime de estupro.

A vítima, conforme a PCMG, passou por várias cirurgias em decorrência do estado grave em que se encontrava no momento da internação no Hospital João XXIII. "Realizamos requisições periciais de DNA para determinar se ocorreu conjunção carnal, mas elas ainda estão pendentes de conclusão", pontuou a delegada.

O crime aconteceu no último dia 17, pouco depois de a vítima sair de casa para trabalhar, por volta das 5h30. Na oportunidade, foram apreendidas as roupas do suspeito com respingos de sangue. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança próximo a uma lagoa, no Bairro Duquesa II, onde a vítima foi achada a cerca de 30 metros da margem.

Conforme o registro da ocorrência policial, a vítima foi retirada da água com diversas lacerações no rosto. No local também estava parte de suas roupas, que foram arrancadas, além de um pedaço de madeira sujo de sangue e pertences pessoais. A mulher também teve lesões nas costelas, no fígado e nos rins.