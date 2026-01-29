Suspeito de estuprar, lacerar rosto e deixar babá seminua em lagoa é preso

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 35 anos, suspeito de estuprar, agredir e abandonar uma babá, de 35, seminua em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (29/1) em Jaíba, no Norte do estado.

O crime aconteceu no último dia 17, pouco depois de a vítima sair de casa para trabalhar, por volta das 5h30. Na oportunidade, foram apreendidas as roupas do suspeito com respingos de sangue. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança próximo a uma lagoa, no Bairro Duquesa II, onde a vítima foi achada por um comerciante de bebidas a cerca de 30 metros da margem.

Conforme o registro da ocorrência policial, a vítima foi retirada da água com diversas lacerações no rosto. No local também estava parte de suas roupas, que foram arrancadas, além de um pedaço de madeira sujo de sangue e pertences pessoais. A mulher também teve lesões nas costelas, no fígado e nos rins, sendo levada para o Hospital João XXIII.

No dia do crime, o agressor foi conduzido à delegacia, mas acabou liberado. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). "Com as novas apurações, a delegada julgou oportuno requerer à Justiça um mandado de prisão, que acabou cumprido hoje", disse ao Estado de Minas o advogado da família da vítima, Mateus Cardoso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Ela (a vítima) segue em casa de repouso. O rosto ainda está muito machucado, e os ferimentos estão sendo tratados. Há também os danos psicológicos, algo que, ainda, será tratado com acompanhamento médico", completou o advogado.