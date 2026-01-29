Operação da Polícia Civil bloqueia mais de R$ 3 milhões de quadrilha em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (29/1) na operação que investiga a atuação de organização criminosa especializada em subtração, receptação e comercialização de bens, além de lavagem de dinheiro. A operação Operação Royalties Perdidos bloqueou R$ 3 milhões dos investigados.

Os mandados foram cumpridos em Contagem, Esmeraldas, Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara e João Monlevade.

A operação é coordenada por policiais de crimes patrimoniais de Ouro Preto. Um dos investigados por receptação foi preso em flagrante, em João Monlevade. Com ele foi apreendida uma correia transportadora roubada de uma empresa, avaliada em aproximadamente R$ 500 mil.

O caso começou a ser investigado a partir de levantamentos que indicaram a atuação coordenada do grupo criminoso, sendo aprofundada com análises de dados bancários, fiscais e telemáticos, além de relatórios técnicos e outras medidas investigativas.

Dinheiro e provas

E foi a partir das primeiras conclusões das investigações que a Justiça autorizou medidas cautelares que resultaram no sequestro de valores em contas bancárias superiores a R$ 3 milhões, no bloqueio de veículos pelo sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e na expedição de mandados de busca e apreensão.

No total, participam 80 policiais dessa operação, num trabalho conjunto das delegacias de Ouro Preto, Mariana, João Monlevade, Santa Bárbara, Esmeraldas e Contagem.

E no cumprimento das ordens judiciais, foram efetivados bloqueios de ativos financeiros e restrições administrativas sobre veículos, com o objetivo de impedir a dissipação de bens e assegurar eventual reparação de danos.

Também foram apreendidos dispositivos eletrônicos, veículos de luxo, uma lancha, um rifle e uma pistola ambos de calibre 9 milímetros, documentos, além da correia transportadora subtraída. O material foi encaminhado para análise pericial.

Segundo o delegado que preside o inquérito, Maurício Campos Lauria Júnior, a operação foi exitosa pela execução integral das medidas judiciais deferidas e pelo volume de material arrecadado. “A ação representa uma etapa relevante para a desarticulação do grupo criminoso e o fortalecimento da persecução penal. Agora, as investigações prosseguem visando à completa elucidação dos fatos e à responsabilização dos envolvidos.”