PM prende três paraenses suspeitos de aplicar golpes bancários em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três homens, de 27, 44 e 45 anos, oriundos do Pará e integrantes de uma quadrilha interestadual especializada em golpes bancários, foram presos nessa quarta-feira (21/1) pela Polícia Militar em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado.

A descoberta da ação dos três estelionatários teve início com operações no Banco Bradesco, no centro de Formiga. Os suspeitos utilizavam meios fraudulentos no leitor biométrico dos caixas eletrônicos para impedir o acesso dos clientes.

Um homem com interdição parcial seria a próxima vítima. Eles ficavam à espreita na agência bancária. Ao notar a dificuldade da vítima em operar o caixa, um dos autores se apresentou falsamente como funcionário do banco, oferecendo ajuda.

Este golpista chamou um comparsa, que também se passou como funcionário da agência. Juntos, conseguiram cadastrar chaves de segurança e senhas no celular de um dos criminosos.

Assim, os homens fizeram três empréstimos em nome dessa vítima, no total de R$ 13.217,88. A transferência do valor, no entanto, não foi concretizada, devido ao bloqueio preventivo do sistema de segurança da instituição bancária.

O Serviço de Segurança da PM já estava fazendo o monitoramento dos suspeitos e com agilidade e a capacidade acionaram uma guarnição da corporação, que já tinha levantado informações sobre o veículo utilizado pela quadrilha e que empreenderam em fuga.

Na agência, os policiais conseguiram as imagens dos criminosos e traçaram uma rota provável dos suspeitos. Um alerta foi expedido e as saídas da cidade foram cercadas. Os criminosos, que estavam num Gol prata, com placa do Rio de Janeiro, onde foi roubado, foram localizados e presos na saída para a BR-354.

Feita a abordagem, os três ocupantes do carro foram identificados como os mesmos que tinham sido filmados na agência bancária. Eles negaram o crime. Afirmaram que estavam, apenas, consultando saldos bancários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, a PM já tinha provas da ação do mesmo grupo, na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Com eles foram aprendidos três celulares, R$ 554 em espécie e o veículo. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Formiga.