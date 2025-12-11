Principal suspeito de esquema que aplicou mais de 200 golpes é preso em BH

O principal suspeito de integrar organização criminosa especializada em estelionatos praticados mediante falsas assistências técnicas de eletrodomésticos foi preso preventivamente, na manhã desta quinta-feira (11/12), em Belo Horizonte. A prisão representou mais uma etapa da operação Gelo Seco, da Polícia Civil de Minas Gerais. Na etapa anterior, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.



O caso

Segundo as investigações da Polícia Civil, o grupo mantinha sites e anúncios pagos se passando por assistências técnicas autorizadas de marcas conhecidas para aplicar golpes. A primeira ocorrência registrada foi em fevereiro deste ano, envolvendo uma vítima de 66 anos.

Conforme levantado, os suspeitos operavam uma pequena central de atendimento e utilizavam roupas e materiais com logomarcas falsas para conferir credibilidade ao golpe.

As vítimas efetuavam pagamentos por serviços que não eram realizados ou eram executados de forma simulada. Mais de 200 vítimas já foram identificadas, sendo a maioria pessoas idosas.



Apreensões

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos um notebook, seis celulares, um carimbo empresarial, uma camisa com identificação da suposta empresa de refrigeração e diversos documentos.

As apurações também indicam o uso de “laranjas” para titularidade de contas bancárias e máquinas de cartão utilizadas nos recebimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado detido, após os procedimentos de Polícia Judiciária, foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro