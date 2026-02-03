Homem mata a companheira e a própria filha, de 2 anos, com golpes de facão

Um homem de 24 anos assassinou a companheira, de 25, e a filha do casal, de apenas 2 anos, na tarde desta terça-feira (3/2). O crime ocorreu na casa onde o suspeito vivia com as vítimas, na Rua Caetano Pinto, no Bairro Santa Clara, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O.), uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e se deslocou até o local, mas se deparou com o portão fechado e o imóvel aparentemente vazio. Pouco depois, o suspeito chegou de carro, acompanhado do padrasto.

Ele afirmou que residia no imóvel e contou aos militares que duas pessoas estavam mortas no quintal. O próprio homem, então, abriu a casa e os levou até os fundos, onde há uma mata. Perto da vegetação, os policiais avistaram os corpos, já sem quaisquer sinais de vida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local e confirmou os óbitos. Informações da PMMG indicam que as vítimas estavam abraçadas e apresentavam múltiplas lesões, principalmente na região da cabeça.

Ainda segundo informações do B.O., o morador inicialmente negou envolvimento no assassinato e alegou que outro homem havia entrado na casa e assassinado a mulher e a criança. Ele teria chegado a informar o nome de um suposto suspeito, mas acabou confessando a autoria do crime.

Quando foi questionado sobre a motivação do assassinato, o homem passou a apresentar várias versões discrepantes. Enquanto estavam no imóvel, os policiais ainda encontraram a arma que teria sido utilizada no crime, um facão, jogado em um terreno vizinho.

O suspeito foi preso em flagrante pelos militares e, após ser levado para atendimento médico em uma UPA, foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele está à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por meio de nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Mariana manifestou "o mais profundo pesar" diante dos assassinatos e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. O texto diz ainda que o crime foi "brutal" e causou "indignação e tristeza em toda a cidade".