Mãe e filha assassinadas com golpes de facão são sepultadas sob comoção

Os corpos de Larissa Maria de Oliveira, de 25 anos, e da filha, Maria Fernanda Oliveira Gomes, de 2, assassinadas com golpes de facão pelo companheiro da jovem, foram sepultados na manhã desta quinta-feira (5/2), no Cemitério Santana, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, sob forte comoção.

O velório das vítimas teve início na noite dessa quarta (4/2) e foi marcado também por indignação de familiares, amigos e moradores da cidade. Mãe e filha foram encontradas pela Polícia Militar, abraçadas, sem vida, nos fundos do quintal da casa onde a família morava na tarde da última terça (3/2).

De acordo com a corporação, os militares foram acionados para atender a ocorrência no Bairro Santa Clara. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o portão fechado e a casa aparentemente vazia. Pouco depois, o suspeito, de 24 anos, chegou ao local acompanhado do padrasto e informou que duas pessoas estavam mortas no quintal da casa.

O próprio suspeito abriu o imóvel e conduziu os militares até os fundos do terreno, próximo a uma área de mata, onde estavam os corpos da mulher e da criança. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou as mortes ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, ambas apresentavam múltiplas lesões, principalmente na região da cabeça.

Contradições

Inicialmente, o morador negou envolvimento no crime e alegou que outro homem teria invadido a residência e assassinado as vítimas. Ele teria informado o nome de um suspeito, mas logo em seguida confessou o duplo homicídio, segundo a PM.

Questionado pelos militares sobre a motivação do assassinato, o homem apresentou versões contraditórias, e em uma delas citou que suspeitava de traição. Durante as buscas, os militares encontraram um facão, apontado como a arma utilizada no crime, jogado em um terreno vizinho.

O suspeito foi preso em flagrante, encaminhado para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Mariana manifestou profundo pesar pelas mortes de Larissa e Maria Fernanda, além de classificar o crime como brutal e destacar a indignação e tristeza que tomaram conta da cidade. O município também se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas.

