Criança chama PM após pai agredir mãe grávida por casa 'suja e insalubre'

Uma criança de 7 anos acionou a polícia contra o próprio pai, de 42 anos, depois de ele agredir a mãe do menino, de 36 anos, que está grávida, na tarde dessa terça-feira (3/2), no Bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, a criança ligou para o 190 relatando que o pai havia agredido a mãe e a ameaçado com uma faca. Quando os militares chegaram ao local, o homem estava no quintal da residência, aparentando estar alterado e prestes a fugir, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

A vítima indicou aos policiais onde o suspeito havia escondido uma faca e uma tesoura, que teriam sido utilizadas durante as ameaças. Ela relatou que o marido passou a madrugada fora de casa, teria feito uso de drogas e retornado ao imóvel bastante agressivo.

Ainda de acordo com a mulher, durante a discussão do casal, que está junto há 12 anos, o homem teria feito ameaças de morte, puxado os cabelos dela e a segurado pelo pescoço. Com medo, ela orientou os três filhos, de 4, 7 e 14 anos, a se esconderem em um local seguro da casa. A vítima está grávida de 20 semanas. A mãe dela também mora no imóvel e presenciou a agressão.

O suspeito negou as ameaças e afirmou que houve apenas uma discussão, alegando que o motivo teria sido o estado da casa, que classificou como “suja e insalubre”. Ele também declarou que já teria sido agredido anteriormente pela companheira com uma facada.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, onde o caso será investigado.