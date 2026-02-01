Vídeo: motociclista é agredido e PM leva ‘soco’ da porta de viatura em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma ocorrência da Polícia Militar em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, terminou com um homem agredido e um policial atingido pela porta da viatura na última sexta-feira (30/1). A abordagem, registrada em vídeo, foi qualificada como "atrapalhada" nas redes sociais e gerou repercussão.

Conforme as imagens, um motociclista resiste à prisão. Um policial pega o capacete dele e, ao se preparar para agredi-lo, deixa o objeto cair no chão. Depois, o militar recolhe o capacete e dá vários golpes na região da cabeça do homem, mesmo sem o abordado reagir naquele momento. Outras pessoas observam a cena à distância.

O homem, mesmo assim, consegue driblar os militares e sai correndo. Uma viatura acelera e um dos militares é atingido pela porta do carro policial, que foi aberta repentinamente.

Em nota ao Estado de Minas, a assessoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) disse que presenciou um motociclista realizando manobras bruscas e ruídos excessivos na via, colocando em risco a vida de pessoas que transitavam no local.

"A guarnição se direcionou para abordá-lo, porém, só conseguiu fazê-lo em um posto de combustível. Durante a ação, o autor resistiu à prisão, ferindo dois policiais militares. Logo em seguida, o autor tentou fugir a pé, porém, foi efetuada a prisão", disse a PMMG.

Ainda conforme a polícia, o motociclista tem "vários registros de ocorrência de trânsito, como embriaguez ao volante, direção perigosa e infrações administrativas". Em relação ao vídeo que circula nas redes, a PMMG informou que "foi instaurado um procedimento administrativo para apuração dos fatos durante a abordagem policial".