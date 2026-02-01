Vídeo: motociclista é agredido e PM leva ‘soco’ da porta de viatura em MG
Abordagem da Polícia Militar flagrada em vídeo aconteceu em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. PMMG emitiu comunicado
Uma ocorrência da Polícia Militar em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, terminou com um homem agredido e um policial atingido pela porta da viatura na última sexta-feira (30/1). A abordagem, registrada em vídeo, foi qualificada como "atrapalhada" nas redes sociais e gerou repercussão.
Conforme as imagens, um motociclista resiste à prisão. Um policial pega o capacete dele e, ao se preparar para agredi-lo, deixa o objeto cair no chão. Depois, o militar recolhe o capacete e dá vários golpes na região da cabeça do homem, mesmo sem o abordado reagir naquele momento. Outras pessoas observam a cena à distância.
O homem, mesmo assim, consegue driblar os militares e sai correndo. Uma viatura acelera e um dos militares é atingido pela porta do carro policial, que foi aberta repentinamente.
Em nota ao Estado de Minas, a assessoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) disse que presenciou um motociclista realizando manobras bruscas e ruídos excessivos na via, colocando em risco a vida de pessoas que transitavam no local.
"A guarnição se direcionou para abordá-lo, porém, só conseguiu fazê-lo em um posto de combustível. Durante a ação, o autor resistiu à prisão, ferindo dois policiais militares. Logo em seguida, o autor tentou fugir a pé, porém, foi efetuada a prisão", disse a PMMG.
Ainda conforme a polícia, o motociclista tem "vários registros de ocorrência de trânsito, como embriaguez ao volante, direção perigosa e infrações administrativas". Em relação ao vídeo que circula nas redes, a PMMG informou que "foi instaurado um procedimento administrativo para apuração dos fatos durante a abordagem policial".