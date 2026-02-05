Mariana terá protesto contra feminicídio após assassinato de mãe e filha

Moradores de Mariana (MG), na Região Central do estado, vão realizar neste sábado (7/2) a “Marcha dos Homens”, um ato pacífico em defesa da vida e contra a violência, especialmente o feminicídio. A manifestação acontece pela manhã, no Centro da cidade, como resposta ao duplo homicídio registrado na última terça-feira (3/2), no Bairro Santa Clara, que abalou a comunidade.

O ato será em memória de Larissa Maria de Oliveira, de 25 anos, e da filha, Maria Fernanda Oliveira Gomes, de 2, que foram assassinadas com golpes de facão pelo companheiro da jovem. As duas foram encontradas pela Polícia Militar abraçadas, sem vida, nos fundos do quintal da casa onde a família morava.

Os corpos da jovem e da criança foram sepultados na manhã desta quinta-feira (5/2), no Cemitério Santana, em cerimônia marcada pela indignação de familiares, amigos e moradores da cidade.

O caso causou forte comoção em Mariana e reacendeu o debate sobre feminicídio e violência doméstica no município. Para os organizadores, a proposta do ato é transformar o luto coletivo em um gesto público de conscientização, solidariedade e cobrança por mudanças efetivas, evitando que crimes dessa natureza sejam tratados como episódios isolados ou caiam no esquecimento.

O vereador Pedro Sousa (PV), um dos organizadores da marcha, destacou a importância da mobilização nas redes sociais: "Nenhuma vida interrompida pode se tornar apenas estatística e, por esse motivo, eu convoco você, convoco toda a cidade de Mariana, em especial os homens, para estarem conosco neste sábado. Nenhum tipo de violência pode e deve ser aceita. Diante de tanta dor que atinge a nossa comunidade, precisamos transformar a indignação em ação".

Além da mobilização, o parlamentar protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei para instituir o dia 3 de fevereiro como o Dia Municipal da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher.

A expectativa é que o ato reúna moradores de diferentes bairros. "A nossa marcha é um ato de respeito, solidariedade e compromisso coletivo contra a violência de gênero, para que essas vidas não sejam esquecidas e que essa dor jamais se repita. Lutar contra o feminicídio é dever do poder público e de toda a sociedade", finaliza o parlamentar.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos