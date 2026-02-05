Motorista de app desaparece ao sair para buscar carro em BH

O motorista de aplicativo Miqueias Maciel Silva, de 34 anos, está desaparecido desde segunda-feira (2/2), quando saiu de casa para buscar um carro em uma locadora no Bairro Carlos Prates, região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo familiares, ele deixou a residência onde mora, no Bairro Juliana, Região Norte da capital, por volta das 9h. Miqueias manteve contato com a mãe e a irmã até 12h35, quando as mensagens pararam de chegar e o celular passou a ficar fora de área.

Desde então, a família afirma estar apreensiva e preocupada com o desaparecimento. Parentes relatam que ele é uma pessoa tranquila, sem histórico de conflitos ou envolvimento com atividades ilícitas.

De acordo com familiares, o motorista estava animado por retirar um veículo melhor para trabalhar em aplicativos e havia devolvido o carro anterior em outra locadora. Ele também trabalha com manutenção de celulares.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Miqueias seja repassada às autoridades. Informações podem ser comunicadas pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia, que recebe relatos de forma anônima.

