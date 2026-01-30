Assine
DESAPARECIDA

Família procura por criança autista de 4 anos desaparecida em MG

Menina não verbal sumiu depois de correr para área de mata em Jeceaba, na Região Central de Minas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/01/2026 10:54 - atualizado em 30/01/2026 10:54

Alice Maciel, é uma criança de 4 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não verbal
Alice Maciel é uma criança de 4 anos com transtorno do espectro autista (TEA) e não verbal crédito: Redes Sociais/Reprodução

Alice Maciel, uma criança de 4 anos com transtorno do espectro autista (TEA) e não verbal, está desaparecida desde a tarde dessa quinta-feira (29/1), na comunidade de Bituri, zona rural de Jeceaba (MG), na Região Central do estado.

Emocionada, a mãe da menina, Karine, de 24 anos, contou que saiu para trabalhar e deixou a filha sob os cuidados da avó em um sítio, devido ao período de férias escolares. Em um momento de distração, enquanto a avó realizava um Pix, a pedido do irmão de Karine, a criança teria fugido em direção a uma área de mata.

“Em cerca de 10 minutos, quando ela percebeu que Alice não estava mais por perto, me ligou. Na hora, acionamos a polícia”, relatou a mãe. Assim que soube do desaparecimento, Karine retornou às pressas para a região e segue acompanhando as buscas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o desaparecimento foi percebido por volta das 14h30. As buscas começaram com o apoio de moradores da comunidade, cerca de 97 voluntários, e, posteriormente, também foram acionadas equipes da Polícia Militar, Defesa Civil e Polícia Civil. Ao todo, 21 militares dos bombeiros atuam na operação, com cinco guarnições coordenando os trabalhos.

1º dia – 29/1

As equipes realizaram buscas noturnas com cães farejadores treinados para odor específico. Os animais indicaram uma possível trilha em uma área de mata que se estende até uma estrada próxima à residência da avó, local considerado o último ponto onde Alice teria sido vista.

Drones com câmeras térmicas também foram utilizados para varrer a região, mas sem sucesso até o momento. As buscas são realizadas em equipes mistas, formadas por bombeiros e voluntários, com apoio de grupos especializados como o Busca com Cães (PEBRESC), Busca Especializada (PBS) e Busca Especializada (PMAD).

2º dia – 30/1

Nesta sexta-feira (30/1), as equipes ampliaram o perímetro de busca, explorando novas áreas, reforçando o uso de cães farejadores e revisando regiões já vistoriadas. O planejamento das operações segue sendo compartilhado com a família no Posto de Comando instalado no local.

Complexidade das buscas

De acordo com os bombeiros, a operação enfrenta dificuldades devido à topografia da região, que inclui encostas íngremes, áreas escorregadias, pastagens e mata fechada. A chuva registrada em momentos intermitentes também prejudica a mobilização das equipes e a eficiência das imagens térmicas captadas por drones.

As buscas continuam, e qualquer informação que possa ajudar a localizar Alice pode ser repassada às autoridades.

