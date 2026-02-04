Familiares procuram por idosa com esquizofrenia desaparecida há 9 dias
O caso do desaparecimento aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro
Maria Alves Pinheiro, de 72 anos, que sofre de esquizofrenia, está desaparecida há nove dias. Ela mora no Bairro Caju, em Frutal, no Triângulo Mineiro.
Familiares da idosa divulgaram uma foto dela em redes sociais, pedindo ajuda às autoridades e moradores de Frutal.
Segundo a cunhada da idosa, Devanete Siqueira, ela tinha o hábito de andar um pouco e retornar para a sua casa. No entanto, no dia 27/1, ela saiu e não voltou mais.
"Vizinhos disseram que viram ela saindo com um radinho na mão dizendo que iria esconder esse radinho porque senão alguém iria pegar. E depois disso ninguém mais viu a Maria e nem sabe de nenhuma notícia dela", lamentou Devanete.
"Ela foi casada com meu irmão há mais de 40 anos. Tem dois anos que ele faleceu e a gente cuida dela. Ela não tem mais familiares em Frutal. Ela tem parentes em Fronteira. Aqui em Frutal é só a gente que cuida dela", contou a cunhada.
Ainda segundo a parente, já foi registrado boletim de ocorrência na Polícia de Frutal sobre o desaparecimento. "Inclusive, já fomos na delegacia quatro vezes, mas ainda não temos nenhuma informação. Eu espero que as autoridades se sensibilizem mais com a situação e também espero encontrar ela com vida porque a gente tem muita fé em Deus", disse Devanete.