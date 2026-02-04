Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

MG: motoristas reclamam de buracos e de acúmulo de água na BR-262

Conforme o DNIT, responsável pela administração do trecho, o volume de chuvas do período tem causado novos buracos no pavimento

Ana Luiza Soares
04/02/2026 18:24 - atualizado em 04/02/2026 18:41

Buracos causam danos em veículos
Buracos causam danos em veículos entre Manhuaçu e Realeza, Zona da Mata crédito: Reprodução/Redes Sociais

Motoristas que trafegam pela BR-262, na altura do Km 46, entre Manhuaçu (MG) e Realeza, na Zona da Mata, tem relatado dificuldades devido às condições da pista, especialmente no sentido Espírito Santo. As principais queixas são de buracos e de acúmulo de água na via.

Reclamações e imagens, que circulam nas redes sociais, e mostram as condições precárias da BR-262, bem como condutores com os carros parados no acostamento. O trecho costuma ser responsável por danos nas suspensões dos veículos e pneus furados, causados por passarem sobre buracos encobertos por poças d’água.

Comentários sobre a situação também foram registrados pelos internautas. "Fizeram um recapeamento, mas já está cheia de buracos novamente"; "Ela está cheia de buracos, vem uma empresa e tapa. Na primeira chuva abre tudo e fica pior", foram algumas das falas.

O trecho da rodovia entre Betim e Uberaba, conhecido como "Rota do Zebu", é administrada pela concessionária Way-262, cobrindo 438 km. Já a parte da BR-262 que liga Minas ao ES, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Procurado pelo Estado de Minas, o órgão informou, em nota, que "mesmo após a operação de tapa-buracos no km 46 da BR-262/MG, o volume de chuvas do período tem causado novos buracos no pavimento do trecho." 

O departamento comunicou que aguarda a diminuição das precipitações para realizar novamente os serviços necessários para a correção do problema. 

