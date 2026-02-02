Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Motorista morre ao pular de caminhão desgovernado na BR-116, em MG

Acidente na rodovia aconteceu na altura da cidade Leopoldina, na Zona da Mata mineira, na tarde desta segunda-feira (2/2)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/02/2026 23:34

compartilhe

SIGA
x
De acordo com a PRF, por volta das 16h10, o condutor seguia pela rodovia quando, ao descer a Serra da Vileta, percebeu que o caminhão estava desgovernado
De acordo com a PRF, por volta das 16h10, o condutor seguia pela rodovia quando, ao descer a Serra da Vileta, percebeu que o caminhão estava desgovernado crédito: Redes sociais/Reprodução

Um motorista de caminhão de 59 anos morreu na tarde desta segunda-feira (2/2) após um grave acidente na BR-116, altura do km 774, no município de Leopoldina (MG), na Zona da Mata. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a PRF, por volta das 16h10, o condutor seguia pela rodovia quando, ao descer a Serra da Vileta, percebeu que o caminhão estava desgovernado. Diante da situação, o motorista saltou da cabine, caiu ao solo e morreu. 

Após os levantamentos realizados e a análise dos vestígios deixados na pista, a perícia concluiu que a causa do acidente foi a perda do controle direcional do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atenderam a ocorrência equipes da Polícia Rodoviária Federal, o perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a Funerária Cristo Redentor de Leopoldina e a concessionária EcoRioMinas, que prestou apoio no local.

Tópicos relacionados:

acidente br-116

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay