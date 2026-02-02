Motorista morre ao pular de caminhão desgovernado na BR-116, em MG
Acidente na rodovia aconteceu na altura da cidade Leopoldina, na Zona da Mata mineira, na tarde desta segunda-feira (2/2)
Um motorista de caminhão de 59 anos morreu na tarde desta segunda-feira (2/2) após um grave acidente na BR-116, altura do km 774, no município de Leopoldina (MG), na Zona da Mata. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a PRF, por volta das 16h10, o condutor seguia pela rodovia quando, ao descer a Serra da Vileta, percebeu que o caminhão estava desgovernado. Diante da situação, o motorista saltou da cabine, caiu ao solo e morreu.
Após os levantamentos realizados e a análise dos vestígios deixados na pista, a perícia concluiu que a causa do acidente foi a perda do controle direcional do veículo.
Atenderam a ocorrência equipes da Polícia Rodoviária Federal, o perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a Funerária Cristo Redentor de Leopoldina e a concessionária EcoRioMinas, que prestou apoio no local.