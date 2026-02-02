MG: mulher é condenada por execução de traficante que causou prejuízo

Uma mulher acusada de ser a mandante da execução a tiros de um homem em Rio Acima (MG), na região Central do estado, foi condenada a 17 anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A sentença por homicídio duplamente qualificado, proferida na última sexta-feira (30/1) e divulgada nesta segunda (2/2) pelo Ministério Público, ocorreu após a então ré permanecer seis anos foragida. O crime aconteceu em setembro de 2018.

Na denúncia, os promotores de Justiça demonstraram que a família da acusada atuava no tráfico de drogas na cidade e que o crime foi planejado após a vítima causar prejuízo financeiro na comercialização de entorpecentes na região.

Outras cinco pessoas acusadas de participar do crime (sendo três da mesma família da ré e dois executores contratados para cometer o assassinato) já passaram por julgamento e foram condenados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A denúncia aponta ainda que a mulher fez o contato inicial com um dos executores para combinar detalhes sobre a morte do homem, contratou o serviço e auxiliou na fuga do grupo após o crime. A vítima foi abordada pelos executores enquanto estava sentada em frente ao portão de casa e atingida por cinco disparos de arma de fogo.