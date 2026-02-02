Assine
SENTENÇA

MG: mulher é condenada por execução de traficante que causou prejuízo

Sentença por homicídio duplamente qualificado ocorreu após a então ré permanecer seis anos foragida. Crime aconteceu em 2018, em Rio Acima

Estado de Minas
Estado de Minas
02/02/2026 23:10

Na denúncia, os promotores de Justiça demonstraram que a família da acusada atuava no tráfico de drogas na cidade
Uma mulher acusada de ser a mandante da execução a tiros de um homem em Rio Acima (MG), na região Central do estado, foi condenada a 17 anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A sentença por homicídio duplamente qualificado, proferida na última sexta-feira (30/1) e divulgada nesta segunda (2/2) pelo Ministério Público, ocorreu após a então ré permanecer seis anos foragida. O crime aconteceu em setembro de 2018.

Na denúncia, os promotores de Justiça demonstraram que a família da acusada atuava no tráfico de drogas na cidade e que o crime foi planejado após a vítima causar prejuízo financeiro na comercialização de entorpecentes na região.

Outras cinco pessoas acusadas de participar do crime (sendo três da mesma família da ré e dois executores contratados para cometer o assassinato) já passaram por julgamento e foram condenados.

A denúncia aponta ainda que a mulher fez o contato inicial com um dos executores para combinar detalhes sobre a morte do homem, contratou o serviço e auxiliou na fuga do grupo após o crime. A vítima foi abordada pelos executores enquanto estava sentada em frente ao portão de casa e atingida por cinco disparos de arma de fogo.

