Motorista encontra jiboia no motor de carro no Santa Tereza, em BH
Segundo a motorista do veículo, era possível visualizar o a cobra se movimentando na área do motor. Animal foi capturado sem ferimentos
Uma jiboia foi encontrada dentro do compartimento do motor de um carro na manhã desta segunda-feira (2/2), no Bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte. O caso ocorreu na Rua Amianto.
Segundo a motorista do veículo, era possível visualizar o animal se movimentando na área do motor.
Uma guarnição foi ao endereço e realizou a captura segura da cobra, que estava ilesa. O animal foi retirado sem causar danos ao veículo ou ferimentos.
A jiboia — apesar de assustar por suas dimensões — não é venenosa. Para se alimentar, ela mata a presa por meio da constrição, interrompendo o fluxo sanguíneo.
Como identificar uma cobra venenosa?
Conforme o Corpo de Bombeiros, as cobras venenosas possuem algumas características físicas. São elas: cabeça triangular e achatada; dentes longos na parte da frente; olhos com fenda semelhante à do olho de um gato; e cauda que afina rapidamente. Em relação ao comportamento, elas tendem a atacar quando alguém se aproxima — ao contrário das serpentes não venenosas, que fogem quando perseguidas.