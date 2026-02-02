Assine
SUSTO!

Motorista encontra jiboia no motor de carro no Santa Tereza, em BH

Segundo a motorista do veículo, era possível visualizar o a cobra se movimentando na área do motor. Animal foi capturado sem ferimentos

02/02/2026 21:49

A jiboia, apesar de assustar por suas dimensões, não é venenosa crédito: CBMMG

Uma jiboia foi encontrada dentro do compartimento do motor de um carro na manhã desta segunda-feira (2/2), no Bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte. O caso ocorreu na Rua Amianto.

Segundo a motorista do veículo, era possível visualizar o animal se movimentando na área do motor.

Uma guarnição foi ao endereço e realizou a captura segura da cobra, que estava ilesa. O animal foi retirado sem causar danos ao veículo ou ferimentos.

A jiboia — apesar de assustar por suas dimensões — não é venenosa. Para se alimentar, ela mata a presa por meio da constrição, interrompendo o fluxo sanguíneo.

Como identificar uma cobra venenosa?

Conforme o Corpo de Bombeiros, as cobras venenosas possuem algumas características físicas. São elas: cabeça triangular e achatada; dentes longos na parte da frente; olhos com fenda semelhante à do olho de um gato; e cauda que afina rapidamente. Em relação ao comportamento, elas tendem a atacar quando alguém se aproxima — ao contrário das serpentes não venenosas, que fogem quando perseguidas.

