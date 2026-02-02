Jovem descobre medida protetiva e divulga imagens íntimas da ex em Minas

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (2/2) que um homem de 32 anos foi preso na última quarta-feira (28/1), em Ubá (MG), na Zona da Mata, depois de compartilhar imagens íntimas da ex-companheira em grupos de aplicativo de mensagens da cidade e da região.

Conforme apurado pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na cidade, o crime ocorreu após o suspeito tomar conhecimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. A data do crime não foi informada.

A PCMG representou pela expedição do mandado de prisão, "com o objetivo de prevenir novas condutas atentatórias à honra, à intimidade e à dignidade da mulher".

Durante a ação policial, foram apreendidos dois celulares, que serão submetidos à análise pericial. O investigado foi conduzido à unidade policial e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.