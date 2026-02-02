Vídeo: jaguatirica é resgatada em condomínio de Uberlândia
A jaguatirica precisou ser sedada para garantir um resgate seguro, já que estava em uma árvore de pequeno porte
Uma jaguatirica foi capturada em um condomínio no bairro Grand Ville, em Uberlândia, no fim de semana. O animal, um macho jovem, estava na copa de uma árvore e mobilizou equipes especializadas e foi capturado com segurança.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e contou com apoio técnico do Laboratório de Ensino em Animais Silvestres (Lapas) e da Polícia Militar de Meio Ambiente.
A jaguatirica precisou ser sedada para garantir um resgate seguro, já que estava em uma árvore de pequeno porte, em área residencial. Um vídeo mostra a captura.
Após a captura, os profissionais constataram que o animal estava desidratado e com sinais de desnutrição, mas sem ferimentos.
A jaguatirica recebeu atendimento inicial e foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde permanece internado para exames e acompanhamento.
O animal recebeu o nome de Tai Lung. A expectativa é que, após a reabilitação, a jaguatirica seja devolvida à natureza.