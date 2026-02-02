Vídeo: jaguatirica é resgatada em condomínio de Uberlândia

Uma jaguatirica foi capturada em um condomínio no bairro Grand Ville, em Uberlândia, no fim de semana. O animal, um macho jovem, estava na copa de uma árvore e mobilizou equipes especializadas e foi capturado com segurança.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e contou com apoio técnico do Laboratório de Ensino em Animais Silvestres (Lapas) e da Polícia Militar de Meio Ambiente.



A jaguatirica precisou ser sedada para garantir um resgate seguro, já que estava em uma árvore de pequeno porte, em área residencial. Um vídeo mostra a captura.



Após a captura, os profissionais constataram que o animal estava desidratado e com sinais de desnutrição, mas sem ferimentos.



A jaguatirica recebeu atendimento inicial e foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde permanece internado para exames e acompanhamento.

O animal recebeu o nome de Tai Lung. A expectativa é que, após a reabilitação, a jaguatirica seja devolvida à natureza.